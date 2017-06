Uomini e Donne in uscita il libro di Gemma

E’ in uscita il primo libro scritto da Gemma Galgani la dama di Uomini e Donne trono over: in questo romanzo la donna rivela dettagli sulla sua vita e di come ha vissuto la sua avventura nel programma. Non si tratta di un vero e proprio libro ma un romanzo a puntate che uscirà nel settimanale DiPiù.

Il tema cult del romanzo sicuramente sarà l’uomo che ha conquistato il cuore dell dama anche se ora è tutto finito tra di loro: Giorgio Manetti. Non mancheranno dettagli anche sul suo ultimo amore Marco Firpo: insomma la dama si spoglierà di tutti i suoi segreti raccontando la sua storia nel miglior modo possibile e per dissetare i telespettatori curiosi sostenitori della donna.

Gemma più di una volta ha dichiarato di essere innamorata pazza di Marco anche se quest’ultimo non prova i suoi veri sentimenti. Lui, se così si può dire cerca di mantenere un certo riserbo e cerca di andarci più piano rispetto alla donna.

Finalmente Gemma si può dire che abbia messo un punto sulla sua storia con Giorgio e sia andata a capo proprio con il suo Firpo. Siete pronti per immergervi nella lettura in un romanzo che vi chiarirà certamente punti importanti sulla vita privata di Gemma Galgani?