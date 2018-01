Beautiful trame settimanali dal 27 al 2 febbraio 2018

Scopriamo cosa accadrà a Beautiful nella settimana che va dal 27 gennaio al 2 febbraio 2018. Quinn e Ridge dovranno fronteggiare alcuni problemi che riguardano Katie e con il fatto di dovergli dire che non può far parte dell’azienda visto che i modelli di gioielli disegnati non sono degni per essere messi in vendita dalla Forrester.

Anticipazioni tv settimanali Beautiful dal 27 al 2 febbraio 2018

Eric trova brutti i gioielli disegnati da Katie e chiede a Quinn di licenziarla. Ma lei e Ridge, più volte minacciati dalla donna, non vorrebbero contrariarla. Costretta, Quinn affronta Katie. Nicole è arrabbiata con Maya: è a Parigi da troppo tempo e vorrebbe prendersi cura da sola della piccola. Infatti Maya ha deciso dei turni per potersi prendere cura di Lizzie.

Quando Quinn comunica a Katie che Eric ha deciso di licenziarla, la donna minaccia Quinn con la pistola di Charlie, il vigilante della Forrester. Fortunatamente arriva Ridge che mette in salvo la donna ma Katie, da casa sua continua a spiare Quinn con un telescopio e, vederla accanto a Ridge, fa crescere in lei la rabbia.

Maya e Rick sono molto preoccupati perché sentono Nicole stressata e hanno paura che si stia stancando troppo per occuparsi di Lizzy ma Nicola disperata per il fatto di non poter avere figli si occupa volentieri della bimba che ha partorito. Rick e Maya anticipano il ritorno a casa da Parigi perché sentono la mancanza della figlia Lizzy. Katie da la colpa del suo licenziamento a Quinn e questo desta molta preoccupazione nella moglie di Eric, che teme che Katie parli della sua storia con Ridge.

Quinn è vittima di un attentato: un proiettile la sfiora mentre è sulla terrazza. Al tenente Baker, Quinn confida i suoi sospetti: pensa che a spararle sia stata Katie. Nicole confida alla sorella che forse non potrà più avere figli a causa di un problema causato dal parto di Lizzy. Anche Rick viene messo al corrente della situazione di Nicole da Zende.