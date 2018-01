Il segreto trame dal 29 al 2 febbraio 2018

Il segreto va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 16: 30 e il mercoledì doppio appuntamento con la puntata consueta e con la puntata in prima serata sempre su canale 5. Scopriamo insieme che cosa accadrà questa settimana nella movimentata cittadina di Puente Viejo.

Il segreto trame settimanali dal 29 gennaio al 2 febbraio 2018

L’autopsia conferma che il padre di Cristobal è morto di infarto e quindi il corpo senza vita potrà essere trasferito a Madrid per essere sepolto. Donna Francisca però avendo paura che Cristobal, visibilmente confuso, possa svelare il loro segreto non gli consente di assistere alle esequie e lo fa rimanere alla Casona.

Adela parte per l’Inghilterra e Carmelo scopre che aveva confidato a Gracia cosa le impediva di rimanere al suo fianco, ovvero, non riesce a dimenticare l’assassinio di suo marito. Fe disperata per le imminenti nozze di Mauricio con Nazaria si fa coraggio e gioca le sue ultime carte per tornare insieme al suo amore.

Fe cerca di evitare che Mauricio si sposi, ma invano. Il capomastro seppur non molto contento, firma il contratto di matrimonio davanti a Francisca. Adela è partita ma torna poco dopo perché si è resa conto dell’amore che prova per Carmelo. Lucia dice che Belen si trova a Cuba e, tentando di scappare, colpisce Camila poi sale su un treno diretto a Madrid.

Ora Hernando è pronto a ricominciare una nuova vita con Camila. Matias e Beatriz si incontrano per caso durante una passeggiata in campagna e capiscono di non poter stare più lontani. Adela e Carmelo sono finalmente felici. Camila cerca di perdonare il marito ma non è semplice. La donna è anche preoccupata per Belen.

Hernando prova in tutti i modi di a riavvicinarsi a Camila. Non riesce a superare il tradimento di suo marito. Perfecto,dopo la nomina a esattore delle tasse, ha cambiato personalità. Da uomo buono e mite si è trasformato in una persona insensibile. Tra Camila e Hernando sembra esserci un riavvicinamento dopo che Camila ha bruciato tutto ciò che apparteneva a Lucia.