Beautiful trame tv dall’11 al 17 novembre 2017

Anticipazioni settimanali della soap Beautiful dal giorno 11 al 17 novembre 2017.

Sally fa del tutto per allontanare Thomas ma il giovane non crede che lei faccia sul serio. Mentre Shirley e Saul fanno di tutto per rubare qualche modello alla Forrester, Coco presta la sua spilla a Maya rendendo loro le cose molto più semplici. Sally sembra pentita di aver rubato i disegni a Thomas ma incoraggiato da Shirley decide di andare sino in fondo.

Jarrett dice a Bill che la Spectra farà un’altra sfilata e lui si prepara a pubblicare una nuova stroncatura. Thomas dice a Steffy e a Ridge che Sally ha rotto con lui. La sfilata della Spectra sembra che stia andando bene, ma Sally non riesce a d esserne contenta. Successivamente torna in azienda e ad attenderla trova Thomas che gli fa una dichiarazione d’amore: lei anche se è presa dal ragazzo non cambia idea.

Tutto è pronto per il defilè della Spectra quando improvvisamente arriva Coco. Tutto tentano di tenerla alla larga dai modelli che sfileranno perché temono che scopra ciò che è successo. Bill attende con ansia da Jarrett la notizia del flop dell’evento. Sally è preoccupata perché s che sua sorella scoprirà che i modelli sono stati rubati alla concorrenza. Thomas scopre che i modelli sono stati presi alla Forrester e chiede spiegazioni a Sally.