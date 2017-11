Il segreto trame settimanali dall’11 al 17 novembre 2017

Il segreto anticipazioni settimanali dal giorno 11 al 17 novembre 2017.

Francisca e Carmelo sono certi che l’incendio abbia un’origine dolosa e sospettano di Cristobal. Intanto il legame tra Marcelo e Matias si fa più stretto, nonostante la gelosia di Beatriz. Raimundo fatica a non parlare alla figlia delle nozze con Francisca. Hipolito non riesce ad allenarsi per scalare l’Everest, ma forse Onesimo ha l’incentivo per lui.

Nel frattempo Adela decide di chiedere aiuto al paese per ricostruire la scuola. Raimundo fa di tutto per contenere la felicità e noj rivelare ancora la notizia del suo matrimonio. Intanto Lucia cerca di far dimenticare a Beatriz il suo amore finito. Camila decde di scusarsi con Lucia per gli avvenimenti del passato.

Cristobal fa piazzare una bomba nella chiesa dove verrà celebrato il matrimonio di Francisca e Raimundo. Resosi conto del pericolo Carmelo cerca disperatamente di disinnescare l’ordigno ma arriva troppo tardi. L’esplosione è devastante. Beatriz che ha deciso di cambiare look, tenta di attirare l’attenzione di Matias.

Nel frattempo dopo l’esplosione in chiesa iniziano le operazioni di recupero dei sopravvissuti. Durante le operazioni di recupero dei feriti, all’appello manca una persona: Raimundo. Il piano di Cristobal sembrerebbe andato a buon fine