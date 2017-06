By Redazione

Belen Rodriguez e quella Virginia Raffaele che non la rappresenta

In queste ultime ore sta facendo molto discutere l’ultimo gossip riguardante la showgirl Belen Rodriguez nei computer nei confronti dell’imitatrice di successo Virginia Raffaele.

Come ben ricordiamo la Raffaele è famosa per le sue imitazioni riuscitissima da Sabrina Ferilli a Carla Fracci che Virginia ha proposto molte vite in tv a partire dalla scorsa edizione del festival di Sanremo e poi ultimamente durante la trasmissione a lei dedicata sulla Rai dove ha riproposto tutte le sue imitazioni con grande riscontro da parte del pubblico.

Tra le tante persone da lei imitate ovviamente vi era anche Belen: indimenticabile la sua imitazione anche durante la trasmissione Amici con Maria de Filippi.

E proprio contro questa imitazione che si rivolgono le critiche della showgirl argentina la quale se all’inizio sembrava divertita ora a distanza di messaggio durante un’intervista a Libero ha dichiarato da essere stanca di vedersi presa in giro nel modo in cui la Raffaele la rappresenta.

Queste le sue parole:

“Non mi sta più simpatica quella imitazione, lei ha un talento smisurato, ma se un personaggio ti ha portato al successo lo devi anche rispettare. All’ inizio era leggera, adesso è troppo. È decaduta nella volgarità”

Un altro episodio che ha fortemente infastidito la Rodriguez è stato il seguente: nell’annunciare l’imitazione di Sabrina Ferilli, Virginia Raffaele ha detto più o meno vi presento questa attrice che senza fare sesso online è famosa lo stesso. “Mi sono sentita ferita”.

Il suo sfogo è apparso anche sui social dove a più riprese Belen ha fortemente criticato Virginia Raffaele augurandosi persino di non essere più presa di mira .

