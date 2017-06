Cristiano Ronaldo è appena diventato papà di due gemellini?

By Angela Sorrentino

La carriera di Cristiano Ronaldo continua ad andare alla grande: dopo aver festeggiato la seconda Champions consecutiva, il campione torna ad essere il giocatore più ambito del mercato estivo.

Il Real Madrid non ha alcuna intenzione di privarsi del suo gioiello più prezioso, ma le offerte fioccano, e sono da capogiro. Tra quelli che sognano CR7 ci sarebbe il Paris Saint Germain ma anche il Monaco, fresco campione di Francia, che investirebbe fino a 135 milioni di euro. In Inghilterra, invece, secondo “A Bola” sarebbe il Manchester United a sognare il ritorno di Ronaldo.

Ma per Cristiano, che continua a dichiarare di non avere nessuna intenzione di cambiare casacca, la vita provata va addirittura meglio: secondo la stampa estera, il quattro volte pallone d’oro, campione d’Europa in carica con il Portogallo e con il Real, sarebbe appena diventato papà di due gemellini, Eva e Matteo.

I due gemellini sono nati in America l’8 giugno scorso da una madre surrogata. Nonostante i tabloid inglesi avessero svelato l’arrivo dei due bebè già tre mesi fa, Cristiano Ronaldo non ha mai confermato la notizia. La privacy prima di tutto, questo il mantra di CR7.

I piccolini vanno ad aggiungersi al primo figlio del campione (Cristiano Ronaldo junior di 7 anni) anch’egli nato da una madre surrogata.

Ma non è finita qui: nei prossimi mesi la cerchia dei figli del calciatore si allargherà ancora visto che la compagna dell’attaccante del Real, Georgina Rodriguez, secondo indiscrezioni riportate dalla stampa spagnola, sarebbe in attesa di altri due gemelli.

Georgina ha preso il posto nel cuore di Ronaldo di Irina Shayk: i due si sono lasciati nel 2015 e la top model russa è da poco diventata mamma di una bimba, avuta dall’attore Bradley Cooper.

Lo scorso 25 maggio scorso è stato lo stesso Ronaldo a pubblicare su Instagram una foto con Georgina in cui entrambi accarezzavano la pancia della ragazza: Giorgina contribuirà ad allargare ulteriormente la famiglia del campione?