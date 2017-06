Braccialetti rossi 4 anticipazioni sulla serie tv

By Federica Franco

Braccialetti rossi 4 è una serie tv che ha avuto molto successo grazie anche ai temi trattati che sono molto delicati e che soprattutto hanno una morale e un significato importante: la speranza e l’amore verso la vita.

Questi ragazzi ci hanno insegnato che comunque anche in presenza di varie malattie non bisogna mai smettere di sperare.

Ora il set di Braccialetti rossi è pronto a tornare a girare e ci saranno alcune novità che potrebbero non piacere ai molti fan della serie e riguarda la probabile uscita di scena di uno dei protagonisti più amati della serie, Leo, interpretato da Carmine Buschini.

Sembrerebbe proprio che Leo lascerà la serie tv ma non morirà: partirà insieme a Cris e al piccolo Leone per motivi di lavoro. Nel cast rimarranno personaggi anch’essi molto amati come Vale, Bobo e Bella.

Un’altra conferma è la dottoressa Lisandri interpretata dalla bravissima Carlotta Natoli. Lasceranno la serie anche Flam e Chicco: entrambi decideranno di tornare alla vita ritornando dalla ad abitare dalla propria famiglia.

Questo ed altro ancora accadrà in quell’ospedale della speranza che è riuscito a raggiungere il 205 di share con oltre 6 milioni di telespettatori settimanali.