Una vita trame settimanali 11-16 giugno 2017

By Federica Franco

Una vita anticipazioni settimanali dall’11 al 16 giugno 2017. Molto movimento per le strade di Acacias: scopriamo insieme cosa accadrà questa settimana.

Casilda chiede a Felipe di difendere Martin, ma l’avvocato rifiuta. Fabiana riporta a Cayetana la confessione di Ursula: German e Manuela sono sepolti proprio nel cimitero dove si costruirà la scuola.

Trini chiede a Gines di organizzare una festa per i soci e i clienti di Ramon, fingendo che sia un’idea del marito. Servante si accorge che le apparizioni della Vergine a Paciencia sono un riflesso in verità. Leandro e Susana discutono per Victor.

Leonor e Pablo tentano di convincere Rosina a riassumere Casilda. Mauro va a trovare Humildad in ospedale. Lì scopre che le sue condizioni si sono aggravate ulteriormente. Cayetana mentre si sta svolgendo la posa della prima pietra della scuola, fa un commovente discorso sulla morte del marito e della figlia.

Poi va da Fabiana per assicurarsi che mantenga il segreto. Leandro affronta Susana proibendole di trattare Juliana e Victor con disprezzo. Teresa è sconvolta dalla notizia che Humildad rimarrà paralizzata e morirà lentamente.

Mauro accetta allora di sposarla. Rosina riassume Casilda che va a informare Martin, venendo così a sapere che il giovane verrà giustiziato.