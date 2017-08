Caterina Balivo è diventata mamma della piccola Cora

Non c’è gioia più bella e profonda di quella della maternità, e lo sa bene Caterina Balivo che sui social ha annunciato di essere appena diventata mamma bis, ed è apparsa più radiosa e sorridente che mai.

La brava conduttrice ha documentato sui social network tutta la sua gravidanza, facendosi immortalare passo passo col pancione che cresceva ed anche qualche inevitabile smagliatura.

“Agosto benvenuto, ti aspetto da tanto e anche con un po’ di paura perché sei il mese della mia bambina”, aveva scritto la conduttrice di “Detto Fatto” solo alcuni giorni addietro. “Ecco perché – continua – ho chiesto di scattare il mio ultimo mese e ho anche chiesto al fotografo di non cancellare le smagliature della mia prima gravidanza. Altre ne verranno anzi già le vedo. Ma non importa: Teniamocele e non vergogniamocene. Perché la bellezza della maternità non è la perfezione, ma l’amore intenso con cui la si vive”, aveva affermato.

E, diventata nuovamente mamma nella notte tra il 15 e il 16 agosto, a dare il lieto annuncio è la stessa presentatrice di Detto Fatto che su Instagram pubblica una foto di un momento privato e molto dolce: la mamma che allatta la nuova arrivata. Nello stesso post la Balivo rivela il nome scelto per la figlia, Cora.

Un nome antico, originale. Che significa “fanciulla” e anche “figlia”.

Un nome che Caterina non aveva voluto svelare né ai followers né nelle numerose interviste rilasciate nei mesi scorsi, limitandosi ad affermare che il nome sarebbe stato scelto addirittura direttamente in sala parto.

Grandissima gioia naturalmente anche per il papà Guido Maria Brera e per il fratello maggiore Guido Alberto, nato cinque anni fa.

Naturalmente a settembre Caterina si prenderà una piccola pausa dalla tv per poi tornare su Raidue alla conduzione di “Detto Fatto” dopo poche settimane dal parto.

Ricordiamo che per la Balivo, classe 1980, l’avventura di Detto Fatto su Rai 2 è iniziata nel 2013 e continua ancora oggi. In passato però ha partecipato a tantissimi programmi targati dalla televisione di Stato. Ha lavorato anche in radio nel 2011/12 su Radio Monte Carlo partecipando all’Alfonso Signorini Show e a Christmas Nightfly.