Madonna, per il compleanno balla la pizzica in Puglia

Già nelle scorse ore vi abbiamo raccontato di come, in occasione del suo 59 esimo compleanno, la pop star Madonna è sbarcata in Puglia, dove era già stata lo scorso anno: la diva si era trovata così bene da decidere di ritornarci assieme a tutta la sua famiglia, per festeggiare assieme ai suoi cari in una delle terre più belle dello stivale.

Lady Ciccone è arrivata con il lussuoso jet privato atterrato all’aeroporto di Brindisi ,con figli al seguito, intenzionata ad onorare le sue origini italiane.

Se vi avevamo raccontato del suo arrivo, oggi vi raccontiamo di quanto si stia trovando bene proprio qui in Italia.

Madonna infatti, tra le tante attività ricreative che sta svolgendo, non ha saputo resistere al ritmo delle musiche locali e si è scatenata ballando la pizzica.

Nello specifico, la “material girl” ha scelto Borgo Egnazia, dove ha celebrato con la famiglia tutta la notte nella piazza a suon di pizzica e dei balli tradizionali.

Il video che ritrae la diva statunitense alle prese con la celebre danza popolare pugliese è stato postato poi sui social dove ha iniziato a fare incetta di likes e commenti ed è in pochissimo tempo diventato virale.

Un omaggio a “Life, love, music, dance, familia”, come la popstar ha scritto a corredo del video pubblicato su Instagram.

Ad animare le festa c’erano musica dal vivo, artisti di strada e danzatori. Insieme a lei gli amici più stretti e i figli.

Sui social sono poi state pubblicate anche alcune foto di Madonna che accede al cortile in sella a un magnifico cavallo bianco.

Una festa iniziata la sera del 15 agosto e andata avanti tutta la notte visto che il compleanno della star è il 16 agosto: la regina del pop non si è mai negata, partecipando alle danze come se le candeline spente fossero una ventina invece che quasi sessanta.

Cinquantanove anni di una vita a dir poco intensa, ma anche di una carriera che ben pochi possono vantare. Dal 1982 ,anno di Everybody, il primo singolo, a oggi, la cantante italoamericana ha pubblicato 13 album in studio, 6 raccolte, 3 colonne sonore, ha vinto 2 Golden Globe(uno persino come migliore attrice per Evita), 7 Grammy, 20 MTV Music Awards, 2 Brit Awards, 42 Billboard Music Awards, ha recitato in 20 film e ne ha diretti 2, ha venduto 345 milioni di dischi, prima tra le donne di tutti i tempi e quarta in assoluto dietro soltanto a Beatles, Elvis Presley e Michael Jackson.