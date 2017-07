Charlize Theron, durissima la preparazione per entrare nei suoi personaggi

Il conto alla rovescia procede spedito, e manca sempre meno al debutto di “Atomica Bionda”, ragion per cui la comunicazione e il marketing relativi alla pellicola targata Universal si stanno facendo più intensi, per la gioia dei tantissimi fans della star, che attendono impazienti di rivederla in azioni sullo schermo.

Nella pellicola, il premio Oscar Charlize Theron è l’eccezionale protagonista di un thriller di azione a ritmo serrato che segue il più letale assassino della M16 in una città che pullula di rivoluzionari e traditori.

La sinossi ci racconta che il gioiello della corona dei Servizi Segreti di Sua Maestà, l’Agente Lorraine Broughton (Theron), gioca il suo mix di spionaggio, sensualità e ferocia, pronta a tutto pur di salvare la pelle in una missione impossibile. Inviata da sola a Berlino per consegnare un prezioso dossier fuori dalla Città destabilizzata, si allea con l’ufficiale governativo David Percival (James McAvoy) per districarsi nel più letale gioco di spie.

Ricordiamo che il film è tratto da un romanzo a fumetti edito da Oni Press, “”The Coldest City,”” scritto da Antony Johnston & illustrato da Sam Hart e arriverà al cinema da giovedì 17 agosto 2017.

In un’intervista a Variety, l’attrice 41enne ha spiegato come se non sia stato affatto facile prepararsi al ruolo interpretato. L’allenamento per interpretare il ruolo di un agente segreto britannico le ha provocato due costole incrinate, due denti scheggiati e grossi problemi ai legamenti di un ginocchio. “Ho avuto il peggiore mal di denti della mia vita, e ho finito per doverne devitalizzare uno e togliere un altro”, ha spiegato.

A dimostrazione di quanto l’attrice ci tenesse ancora una volta ad entrare completamente nel suo personaggio, c’è anche un video che mostra il duro allenamento a cui si è sottoposta affinché fosse pronta per le numerose scene di combattimento del film.

E per interpretare la pellicola precedente era stato ancora peggio: Charlize ha spiegato di essere “caduta in una forte depressione” perché dopo aver aumentato il proprio peso per recitare nel film “Tully”, ha fatto molta fatica a dimagrire.

“Ho temuto veramente per la mia salute. La mancanza di zuccheri mi ha fatto veramente star male. Ricordo di aver chiamato il dottore e di avergli detto che stavo morendo”.