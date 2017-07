Viagra o yogurt? Una proposta singolare per lui e per lei

Il viagra va di moda. Le prestazioni di lui aumentano notevolmente con la meravigliosa pasticca dagli effetti mirabolanti. Con somma soddisfazione da parte della coppia. Oltre una certa età, ovviamente.

La pillola blu è quindi fungibile con quello che sembra essere un rimedio naturale, e soprattutto senza fastidiosi effetti secondari. Ma sarà vero? Dicono di sì.

Si tratta di un semplice yogurt, brevettato da un ricercatore italiano, dopo un viaggio in Amazzonia.

Il prodotto è a base di principi attivi esotici in grado di migliorare notevolmente i rapporti sessuali.

Certo, se così fosse, la mattina è d’obbligo la colazione a base di yogurt, al posto del caffelatte o del cappuccino.

O anche assumendo lo yogurt stesso, dopo la colazione o in qualsiasi altra ora del giorno, un po’ prima dell’evento, insomma.

Il dottor Guglielmo Buonamici è un agronomo che collabora con il CNR di Pisa e con il San Raffaele di Molano.

Le sue ricerche lo hanno reso noto anche per aver inventato il pane che abbassa il colesterolo, il quale sarà a breve prodotto dalla Unicoop di Firenze.

Il dottor Buonamici è noto anche per le sue ricerche sui cibi funzionali, cioè quegli alimenti cui vengono aggiunti principi attivi, sia di tipo nutrizionale che curativo. Buonamici ha ora inteso combattere i sintomi di menopausa e andropausa.

Intervistato da “La Nazione”, circa la nascita dell’idea ha detto: “E’ nata grazie a un simpatico caso. Per tre mesi, esplorando la foresta amazzonica, una vera miniera per i fitocomplessi che utilizzo nei miei cibi funzionali, mentre ero in ricognizione con altri ricercatori mi si avvicinò un indio kaboco”.

“Parlava un portoghese strano, ha proseguito Buonamici, che non capivo bene. Prese quindi a fare strani gesti con le mani. Con la guida che faceva da interprete, lo seguii e mi portò da quello che chiamavano l’albero della potenza. Raccolsi foglie e radici, le portai in un laboratorio, all’università del Salvador, dove furono fatti esperimenti sui topi anziani. Ebbero un incredibile risveglio della libido mostrandosi sessualmente iperattivi”.

Lo yogurt è valido sia per lui che per lei, e sarà chiamato Terza Via. Sarà disponibile nelle versioni per lui e per lei.

Per lui può servire a prevenire l’ipertrofia prostatica benigna; per lei potrà essere utile a contrastare gli effetti collaterali della menopausa, come le vampate di calore, avvalendosi di estrogeni vegetali. I prodotti non contengono sostanze chimiche.