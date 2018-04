Cioccolato, consumarlo regolarmente per restare in forma

È Pasqua, siamo sommersi dalla cioccolata e, inutile aggiungerlo, anche dai sensi di colpa: la cioccolata infatti è una goduria come poche pari, ma allo stesso tempo è molto calorica e mangiarne tanta non fa bene alla salute ma soprattutto al peso.

Col terrore di vedere salire l’ago della bilancia dopo questi giorni di stravizi a tavola, almeno una buona notizia c’è: in barba alla credenza comune secondo cui mangiare cioccolata porta all’obesità, l’obesità potrebbe invece essere causata proprio dalla sua carenza.

Uno studio condotto da ricercatori della University of California guidati dalla Dottoressa Beatrice Golomb e pubblicato su Archives of Internal Medicine nel 2012, ripreso poi negli anni a seguire anche da altri colleghi, afferma l’incredibile “realtà”: chi mangia cioccolato regolarmente è più magro.

L’ipotesi dei ricercatori è quella che i benefici derivanti dal consumo quotidiano di una piccola quantità di cioccolato possono compensare l’alto valore calorico dello stesso. Per questo motivo hanno messo sotto esame le abitudini alimentari di un migliaio di adulti di entrambi i sessi residenti a San Diego.

Ed ecco l’incredibile risultato: chi mangia quotidianamente cioccolato ha un indice di massa corporea minore di chi ne fa uso meno frequentemente.

“I nostri risultati sembrano aggiungersi ad altri secondo i quali è la composizione delle calorie, e non solo la quantità, che conta per determinare l’impatto finale sul peso”, ha affermato la Golomb. “Nel caso del cioccolato, questa è una buona notizia sia per coloro che mangiano il cioccolato regolarmente, sia per coloro che vogliono cominciare a farlo”.

Naturalmente fondamentale è la giusta quantità, perché come per tutte le cose a nuocere sono gli eccessi e l’assunzione senza limiti.

Ricordiamo che negli anni sono stati già tanti gli studi che hanno sottolineato i benefici della cioccolato e le sue proprietà benefiche per l’organismo umano.

Uno studio del 2003 promosso dell’Istituto Nazionale Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (Inran) di Roma sostiene che il cioccolato faccia anche bene al cuore. Solamente, però, quello amaro. I risultati infatti, hanno rivelato che quello fondente aumenta del 20% le concentrazioni di antiossidanti nel sangue.

Inoltre, secondo una ricerca dell’Università di Zurigo, pubblicata sulla rivista “Heart”, il cioccolato fondente potrebbe ritardare l’indurimento delle arterie in coloro che fumano. Limitando così il rischio di malattie cardiache anche gravi.

Uno studio condotto da ricercatori olandesi e pubblicato sugli Archives of Internal Medicine ha evidenziato che, in un campione di 470 uomini di età compresa tra i 65 e gli 84 anni e tenuti sotto osservazione per 15 anni, quelli che consumavano un certo quantitativo di cacao avevano un tasso di mortalità inferiore. Le persone che assumevano regolarmente cacao avevano valori più bassi di pressione arteriosa e, quindi, una minore esposizione ad eventi cardiovascolari quali infarto e ictus.

Il cioccolato stimola anche la produzione di serotonina e svolge, dunque, sul sistema nervoso un’azione eccitante ed antidepressiva. La serotonina è un ormone prodotto dal cervello che determina il buonumore. Quando la produzione non è sufficiente si rischia la depressione; moltissimi antidepressivi hanno proprio la funzione di normalizzare i livelli di serotonina. Il cioccolato svolge, quindi, un’azione antidepressiva naturale.