come giocare alla roulette

Con la diffusione e la crescita del gioco online in Italia oggi può giocare alla roulette anche chi non si trova fisicamente vicino ad uno dei casinò presenti nel nostro paese. Molte delle piattaforme di gioco attive su internet hanno nel loro catalogo diverse varianti della roulette, dalle classiche francese e americana a quelle semplificate con meno numeri presenti nella ruota e minori possibilità di piazzare scommesse.

Considerando la semplicità del gioco e la facilità con cui si possono apprendere e padroneggiare le regole generali della roulette, non stupisce il fatto che questo sia diventato uno dei giochi d’azzardo maggiormente apprezzati dai giocatori online.

Secondo una ricerca dell’Osservatorio gioco online del Politecnico di Milano, realizzata in collaborazione con l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, gli italiani, infatti, hanno speso nei casinò game, tra i quali è presente la roulette nelle sue diverse varianti, 441 milioni di euro nel corso del 2016 facendo registrare una crescita del 35% rispetto all’anno precedente. Nel corso dell’anno sono stati quasi 2 milioni gli italiani che hanno giocato online e la raccolta complessiva del settore ha superato per la prima volta il miliardo di euro con una crescita del 25% rispetto al 2015.

Il gioco della roulette, nella versione classica francese (e nei casinò) prevede la presenza di un tavolo di grandi dimensioni coperto con un panno verde su cui sono segnati i numeri da 0 a 36 e una serie di caselle e linee che li circondano che vengono utilizzati per piazzare le varie scommesse disponibili. Ad una estremità del tavolo è posizionata la ruota con all’interno 37 piccoli scomparti ognuno numerato e con l’alternanza dei colori rosso e nero più una casella verde per lo 0. I giocatori attorno al tavolo piazzano le loro scommesse fino a quando il croupier non dichiara chiusa questa fase del gioco facendo girare la ruota e lanciando la pallina, in origine d’avorio, in senso contrario. Quando la pallina si ferma su una delle caselle, il numero indicato è quello vincente.

Le scommesse disponibili per i giocatori sono di vario tipo: “En Plain”, “Cavallo”, “Orizzontale piena”, “Quadrato”, “Orizzontale divisa”, “Trio”, “Basket” e “Top Line” – che vengono definite interne in quanto si piazzano dentro il rettangolo che contiene i vari numeri – mentre altre prevedono combinazioni come “Manque”, “Passe”, “Rosso o Nero”, “Pari o Dispari”, “Dozzina” e “Colonna” e sono dette esterne perché si trovano al di fuori della griglia numerata.

I giocatori più esperti ricorrono a diversi metodi e sistemi per cercare di aumentare le loro probabilità di vincita. Si tratta di strategie inventate da matematici di tutto rispetto – anche se prive di qualsiasi fondamento scientifico – che possono aiutare a vincere o, quantomeno, a limitare le perdite. Ma un fatto è certo: nessun metodo e nessuna strategia possono dare la garanzia assoluta della vincita perché la fortuna, come in tutti i giochi d’azzardo, è una delle componenti principali del gioco stesso. Senza considerare poi il fatto che, come si suole dire, il banco vince sempre e la roulette in questo non fa eccezione.