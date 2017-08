Cristina D’Avena incanta anche in bikini sulla spiaggia

Col viso e la voce da eterna bambina, Cristina D’Avena incanta il pubblico da mezzo secolo, ed esattamente da quando a all’età di 3 anni e mezzo, esordisce cantando Il valzer del moscerino alla decima edizione della rassegna canora per bambini Zecchino d’Oro.

Cristina è la regina indiscussa delle sigle dei cartoni animati: ancora adesso persone di generazioni diverse – dai nati negli anni 70 ai quelli dei 90, ma anche 2000 – riempiono i suoi concerti, cantando a squarciagola sulle note di Mila e Shiro, Lady Oscar, Denver, I Puffi.

Il segno lampante di tutto questo affetto “trasversale” è stata la partecipazione alla serata finale del Festival di Sanremo 2016, dove tutta la platea ha intonato alcune delle più celebri sigle cantate da Cristina.

Ma a 53 anni già compiuti la cantante è invidiabile non solo per la sua voce sempre possente, ma anche per il suo corpo che sembra non mostrare i segni del tempo che passa.

La regina delle sigle dei cartoni animati si è mostrata in bikini a Gallipoli: la forma è smagliante, come notano i follower via Instagram.

Il merito? «Niente cibo spazzatura, cucchiaiate di Nutella a mezzanotte e zero ritocchini. La mia pelle si difende bene». E anche sorridere tanto aiuta.

“Nessun ritocchino”, giura la cantante bolognese in una recente intervista alla rivista ‘Donna Moderna’. Piuttosto una dieta ferrea, grazie alla quale avrebbe perso ben dodici chili.

Il suo scatto subito diventato virale ha incassato oltre 4mila like e commenti entusiasti: “Io e te abbiamo la stessa età, ma cavolo tu dimostri 15 anni di meno”, “Sei bellissima e sono pazzamente innamorato di te da quando eravamo piccoli”, due commenti tra tanti.

E c’è persino chi si è proposto come fidanzato dicendo chiaramente: “Beato chi ti piglia, io mi faccio avanti”.