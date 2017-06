Cristina Parodi conferma: con Giletti splendido duo

By Redazione

Da un po di giorni voci insistenti davano come nuova conduttrice di Domenica In su Rai Uno la famosa giornalista Cristina Parodi: pare ci sia la conferma in tal senso.

E dunque a partire da settembre la prossima edizione di Domenica in vedrà come padrona di casa la Parodi la quale si è mostrata ovviamente felicissima della notizia affermando di essere sorpresa anche se c’erano state già avvisaglie di tale scelta da parte dei vertici Rai.

La Parodi ha detto di essere al settimo cielo e che si impegnerà al massimo durante la sua conduzione: ha inoltre affermato che per lei sarebbe un enorme dispiacere se con lei non ci fosse il conduttore storico della famosa Arena e cioè Massimo Giletti.

Pare infatti che ci sia la volontà da parte della Rai di non voler riconfermare alla guida dell’Arena il popolare conduttore, voce che se fosse confermata avrebbe dell’incredibile visto che lo spazio televisivo con interviste anche a sfondo politico era da sempre un punto fisso della domenica pomeriggio in Rai.

Per ora l’unica certezza è la presenza della Parodi e a giorni verrà confermata o smentita la presenza di Giletti.