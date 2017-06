Despacito è ormai diventata una hit in tutto il mondo

Uno dei più grandi successi commerciali di questi ultimi anni, nonché un case history dell’importanza sempre crescente che la musica latina sta ottenendo nel mondo: parliamo naturalmente di “Despacito”, la hit mondiale del portoricano Lusi Fonsi che continua a seminare successi in tutto il globo.

Primo nelle vendite dagli Usa all’Italia, primo nelle classifiche radio, è il successo dell’anno anche nel nostro paese con 6 dischi di Platino e 12 settimane consecutive al primo posto nelle classifiche di iTunes, Apple Music, Spotify, Tim Music e Shazam oltre che di vendita.

In America è stabile da 5 settimane di fila in vetta alla Billboard Chart dove è la terza canzone in lingua spagnola ad essere mai entrata nella storia della classifica Usa, mentre in Gran Bretagna, dove mai una canzone in spagnolo era arrivata in vetta alle vendite, è primo e stabile da 5 settimane.

Il video ha superato 1,9 miliardi di visualizzazioni da gennaio.

Billboard, rivista musicale americana, in queste ultime settimane ha contribuito ad aumentare l’attenzione sul successo del cantante portoricano grazie anche al raggiungimento della numero 1 della Billboard 100, la classifica americana dei singoli che nella sua storia aveva visto solo due canzoni spagnole raggiungere quella posizione, “La Bamba” e “La Macarena”.

Un successo talmente clamoroso che persino Justin Bieber, uno che normalmente non ha problemi a intrattenere il suo pubblico, ha dovuto incassare fischi e insulti per essersi rifiutato di cantare durante la sua esibizione al Summerburst Festival, in Svezia, proprio il tormentone planetario di Luis Fonsi.

«Non conosco le parole e dal vivo non posso eseguire le parti in spagnolo», il tentativo di scuse di Bieber.

«La forza di questo brano è stata andare oltre la lingua: dopo cinque mesi, mi stupisco ogni volta di come funzioni in Paesi come Russia e Cina» ha commentato dal canto suo Luis Fonsi, 39 anni, che è diventato a tutti gli effetti nuova superstar della musica latina.