Dieta dimagrante puoi perdere chili in pochi giorni

Come perdere chili in pochi giorni? Oggi è possibile con una vera e propria dieta lampo, si tratta di una dieta dimagrante molto semplice che cerca prima di tutto di non far assimilare al proprio organismo troppe calorie.

La dieta per dimagrire ha delle regole molto semplici che un po’ tutti potrebbero, e dovrebbero, seguire, c’è da dire che seguendo una dieta appropriata è possibile anche depurare il nostro organismo in particolar modo il nostro fegato.

Naturalmente per la dieta lampo uno dei principali punti fermi è quello di eliminare (se possibile altrimenti ridurre al minimo) tutti i cibi molto grassi e soprattutto i cibi fritti, sono non solo negativi per il nostro peso ma soprattutto per il nostro fegato.

Altro argomento importantissimo è quello legato all’alcol, come per altri tipi di alimenti, le bevande alcoliche possono essere consumate ma in minima quantità, naturalmente mai fare un mix di alcol e farmaci.

Se si vuole seguire la dieta lampo, ma in generale si vuole dimagrire, il consiglio principale è quello di dotarsi di una piccola bilancina per il cibo in questo modo potremmo pesare la quantità di cibo che mangiamo scegliendo quella giusta.

Alla dieta, altro elemento importantissimo, è quello di unire dell’attività fisica, va benissimo anche camminare ma almeno 40 minuti per tre volte alla settimana, altro punto fondamentale è il bere, l’acqua è importantissima e va consumata in grandi quantità circa 2 litri di acqua al giorno.

Per quanto riguarda gli alimenti e le bevande possiamo certamente stilare una importantissima classifica veramente utile in una dieta sana: Tè verde quasi fondamentale aiuta a velocizzare il metabolismo, lo yogurt che contiene proteine e nel caso dello yogurt greco abbiamo anche meno zuccheri.

Altro alimento importante sono i finocchi utili soprattutto per “sgonfiare” la nostra pancia nel caso anche di presenza di aria, ovviamente se fosse possibile oltre alla normale camminata quotidiana se vogliamo impegnarci seriamente sarebbe utile attività aerobica o magari in palestra, in sostituzione possiamo comuque eseguire gli esercizi in casa magari acquistando un tapis roulant.