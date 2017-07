Dieta, per dimagrire è importante fare una prima colazione abbondante

Fare una buona e abbondante prima colazione può essere importante per dimagrire.

Noi che di dieta mediterranea ce ne intendiamo, non dovremmo aver problemi rispetto a popolazioni tendenzialmente più obese delle nostre come quella nordamericana.

In Italia si campa di più e più in salute di ogni altra parte del mondo, e con tutta probabilità una delle ragioni principali di questi record, è data da un’alimentazione più sana che altrove. Ma non è detto che i consigli sul dimagrire non interessino anche noi, anzi.

Sicché, dal momento che è stato fatto uno studio specifico dai ricercatori della School of Public Health of Loma Linda University, potremmo essere mossi dalla curiosità di andare a vedere quanto una sana e ricca prima colazione possa realmente influire sul perdere peso.

Partiamo dal presupposto che la colazione è considerata uno dei pasti più importanti della giornata, se non il principale.

Ma non si tratta solo di incentrarsi sul primo pasto della giornata, si tratta di considerare le tempistiche e la frequenza dei pasti. Lo studio universitario ha preso in considerazione un campione molto esteso di persone, circa cinquantamila partecipanti.

Dall’analisi statistica è risultato con una certa evidenza che se la prima colazione è il pasto più importante della giornata, si ottiene una significativa diminuzione della massa corporea.

Hana Kahleova, uno degli studiosi autori della ricerca, è convinta sostenitrice della colazione e del pranzo, mettendo da parte la cena e digiunando per una notte fino a 18 ore.

La massima di Kahleova è, mutuando un antico adagio dei nonni: “Fai una colazione da re, il pranzo da principe e la cena da povero”.

In effetti, la ricerca evidenzia che prima dei 60 anni di età coloro che assumevano tante calorie all’inizio della giornata avevano un minore aumento di peso.

Dopo i 60 anni, l’aumento di peso era ancora minore rispetto alla media. Questo a causa della presenza di una colazione abbondante.

Ma è evidente che, di là dalle tempistiche e della prevalenza di un pasto sull’altro, l’alimentazione deve essere sana e varia.

Tanto per capirci: se facciamo una prima colazione abbondante con bacon, uova, salse, patatine fritte, una colazione all’americana tanto per intenderci, possiamo pure dire addio a ogni velleità di dimagrire; anzi, la possibilità che diventiamo in men che non si dica sovrappeso è decisamente alta.

Se il pasto invece è sano, vario, ricco di vitamine ed è accompagnato da una buona attività fisica, siamo sulla strada giusta.