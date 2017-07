Francesca Michielin torna ad incantare con “Vulcano”

L’energia, la voglia di fare e di emergere sempre più nel mondo della musica che è sempre più un campo di battaglia dove i deboli soccombono e cadono nel dimenticatoio, non le manca di certo, e così Francesca Michielin torna e lo fa alla grande con un brano che è tutto un programma: “Vulcano”.

Ventidue anni, una vittoria a X Factor, un Sanremo e un Eurovision, la cantante cambia pelle con il nuovo singolo che anticipa l’album che uscirà in autunno.

“Vulcano è un titolo emblematico che fa già intuire che c’è qualcosa di esplosivo in me e nel mio nuovo modo di fare musica: un vulcano è qualcosa di immediato, diretto e viscerale che a un certo punto esplode, ma anche colorato in modo acceso e forte, e con un vulcano se non stai attento ti puoi scottare. Tutte queste sensazioni volevo metterle in questo testo perché raccontano di me, di quello che sento adesso“, dice Francesca all’Ansa, alla presentazione del suo nuovo brano.

Sei anni dopo la vittoria a XF e due anni dopo il suo secondo album di20 e, in mezzo, due collaborazioni per colonne sonore di film (Amazing Spider-Man e Ballerina), la Michielin è quindi pronta per tornare, cresciuta lei e cresciuta anche la sua musica.

Il nuovo brano è arrivato a sorpresa: “A me piace cogliere le persone di sorpresa, soprattutto musicalmente. Questo pezzo era ora che uscisse. Ho iniziato a scriverlo nell’estate del 2016 e, durante l’anno, l’ho continuato a sviluppare. Ora che sto terminando di scrivere il disco, credevo fosse l’apripista perfetto per questo nuovo progetto. È una canzone molto esplosiva, diversa dalle mie solite. Non sono mai uscita con un singolo estivo nella mia vita e neanche con uno particolarmente dance. È una sfida”.

Francesca ha raccontato sui social il percorso di avvicinamento a “Vulcano”, dando i primi indizi e svelando la copertina su Instagram. Ha poi lanciato il nuovo canale Tumblr con il layout grafico di Myspace, in un rimando alla fine degli anni Novanta e inizio Duemila che ispira tutto il progetto musicale.