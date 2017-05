Domenica Live, Barbara D’Urso deve fronteggiare le accuse di Diaco

Televisivamente è un periodo d’oro per Barbara D’Urso: i suoi programmi continuano a strappare ascolti da record, con share che fanno impallidire i diretti avversari, e, trash o meno, non c’è n’è per nessuno quando si accende la telecamere e la neo 60 enne appare vestita da 15 enne a condurre Domenica Live e Pomeriggio 5.

Eppure, ultimamente molto più che in passato, è l’obiettivo di critiche molto aspre, non solo sul web ma anche da parte di colleghi e presunti amici, che dopotutto proprio sui suoi programmi “mangiano” e lucrano.

Se la settimana scorsa la conduttrice è stata attaccata da Alfonso Signorini in un lungo editoriale, accusata di considerarsi onnipotente per aver detto che “Domenica Live” è suo e non ci sarà nessun avvicendarsi al timone, ieri è stato il giornalista Pierluigi Diaco, ospite in studio nel salottino dedicato alla discussione sulle diete, ed in special modo sul “fenomeno” del momento Alberico Lemme.

Tutto è partito da Lucia Bramieri che, dopo un’intervento di chirurgia estetica, ha mostrato il ventre in diretta: “L’esposizione della pancia io l’ho trovata di una volgarità incredibile. Questa è innegabilmente volgarità televisiva”, ha tuonato Diaco.

Poi, attacca gli ospiti: “Siete dei mostri televisivi”. “La cosa divertente è venire qua ad insultare i tuoi ospiti: cafoni, volgari, galline, siete dei mostri televisivi!”, ha ribadito.

“Sei cattiva, cinica e passionale -ha detto invece Diaco alla d’Urso- questa è sceneggiatura televisiva! È tutto scritto a tavolino – ha urlato rivolgendosi ai telespettatori – non vi fidate! Brava d’Urso! La scrivi benissimo questa parte!”.

Per fortuna, la D’Urso ha dissimulato il fastidio e ha accolto le parole di Diaco con il sorriso: “Oggi non voglio litigare pure con te”. Ma noi non siamo poi così certi che in futuro rivedremo Diaco molto spesso nelle sue trasmissioni, e non potremo biasimarla neppure più di tanto.