By Angela Sorrentino

Don Matteo 11, al via le riprese con cast rinnovato

In assoluto una delle serie più belle, amate e longeve di casa Rai, il pubblico non vede l’ora di poter vedere nuovamente sullo schermo le peripezie del celeberrimo parroco.

Le riprese dell’undicesima serie sono già in corso: a Spoleto, in queste settimane, gli attori si stanno avvicendando sul set.

I fan della fortunata serie Rai dovranno però dire addio ad un protagonista tanto amato ma in compenso conosceranno molti nuovi personaggi.

Simone Montedoro ha infatti lasciato il suo ruolo nella popolare fiction di Rai Uno. Al suo posto, a “duettare” con Terence Hill, un capitano donna. L’attrice è Maria Chiara Giannetta.

L’attore, che per cinque stagioni ha interpretato il capitano Giulio Tommasi, ha abbandonato la serie. Secondo le prime voci, la scelta non sarebbe stata sua, bensì della produzione, intenzionata a sperimentare altre strade.

La scelta della produzione di dire addio a Simone Montedoro e provare a cambiare il trend della fiction con l’ingresso di Maria Chiara Giannetta è stata coraggiosa. Il pericolo è che Don Matteo 11 subisca un calo d’ascolti se il nuovo capitano, Anna Olivieri, non riuscirà a entrare nel cuore del pubblico.

Purtroppo lasceranno anche Lia, Margherita ed il Pm Gualtiero Ferri, che verrà sostituito da Marco Nardi (Maurizio Lastrico, già visto nei panni di Elia nella fiction Rai di “Tutto può succedere 2”).

Al fianco dei protagonisti storici della serie, quali Don Matteo (Terence Hill), il maresciallo Cecchini (Nino Frassica), Natalina (Natalie Guetta) e Pippo (Francesco Scali), ci sarà anche una new entry molto speciale, ovvero Romina Carrisi.

Un ritorno importante in tv il suo, dopo la recente ospitata al Maurizio Costanzo Show, nel corso della quale ha presentato il suo libro di poesie Se Solo Fossimo Altrove. Inoltre Romina recentemente si è resa protagonista anche di alcune rivelazioni shock riguardo l’uso di droghe dopo la partecipazione all’Isola e la conseguente disintossicazione avvenuta negli States, dove ha vissuto per sei anni.

Inoltre ci saranno anche Bebo Storti, Francesco Biscione, ma anche Cristiano Caccamo, che già i telespettatori hanno apprezzato per la sua interpretazione in “Il paradiso delle signore” e “Che Dio ci aiuti 4”.

Don Matteo 11 dovrebbe andare in onda per tredici sere: gli episodi della nuova stagione dovrebbero essere, infatti, ventisei come le ultime due stagioni.