Emma Marrone, le foto sexy sui social non piacciono a tutti

Se è indubbio che nei primi anni della sua carriera Emma Marrone prestava più attenzione alla musica che alla sua presenza scenica, è altrettanto indubbio che negli anni ci abbia lavorato molto, ed oggi è una donna splendida, che segue la moda, ama mostrarsi sulle copertine e persino apparire sexy in pose che solo qualche tempo fa mai avremmo immaginato per lei.

Eppure, tra gli haters ma anche tra i fans, ci sono alcuni che non hanno apprezzato questa sua svolta, e purtroppo non si limitano a pensarlo: non è la prima volta che viene attaccata per degli scatti che ha pubblicato sui social, ma stavolta diversi utenti ci sono andati giù pesanti, tanto da scatenare la sua reazione stizzita.

Emma Marrone sui social si è mostrata come non si era mai vista: completamente senza veli, sensuale protagonista di uno spot di cosmetici di Yves Saint Laurent.

La cantante salentina ha pubblicato alcuni scatti d’autore (Ivano Marino) dal set del video pubblicitario, cominciando da uno scatto che Emma ha condiviso su Instagram con una citazione: “L’acqua non ha memoria: per questo è così limpida. (Ramon Gomez de la Serna)”.

Tra tantissimi complimenti, Emma ha ricevuto anche diversi commenti negativi e contrari, molti dei quali accusavano Emma di interessarsi ormai molto di più al suo lato estetico e a mostrarsi senza veli piuttosto che alla sua musica.

Tra i tanti commenti, una signora ha criticato la cantante scrivendo: ”Sei solo una truzza”.

Emma, che non le ha mai mandate a dire, ha quindi replicato: “complimenti signora .. vedo che ha anche dei figli .. ottimo esempio ! Insultare una ragazza .. prima che un’artista .. che ha semplicemente svolto il suo lavoro con orgoglio e con impegno ! Quindi degli altri insulti delle ragazzine non mi stupisco ..io sarò anche truzza … camionista … ma voi siete lo specchio di una società cattiva maleducata e infelice!”.