Emma Marrone, un furto ha rovinato le sue vacanze ad Ibiza

Come la maggior parte dello showbiz italiano, anche Emma Marrone si sta concedendo la sua meritata vacanza estiva in quel di Ibiza, tra palme, mare cristallino e lusso ostentato.

Per la cantante salentina però non è andato tutto liscio, ed anzi è stata vittima di una disavventura che certamente le lascerà il segno.

Come racconta la sezione dedicata al gossip de Il Giornale, la cantante e due sue amiche sarebbero state narcotizzate durante la notte e poi derubate di contanti e oggetti di valore.

Emma Marrone e le sue amiche “erano appena ritornate a casa per andare a dormire, dopo una normalissima uscita serale”, purtroppo però il loro risveglio è stato totalmente anomalo, in quanto “appena hanno ripreso coscienza, si sono sentite estremamente frastornate”.

Per svaligiare indisturbati l’abitazione, i ladri avrebbero in pratica deciso di ‘sedare’ le tre inquiline, ed è proprio questa la causa del torpore avvertito al mattino dalle tre amiche.

Nonostante la cantante non abbia ancora rilasciato dichiarazioni, chi le è vicino ha affermato però che la Marrone si trova in uno stato di shock e che ha voluto lasciare immediatamente l’isola spagnola per fare rientro in Italia.

Doveva essere una vacanza di relax, divertimento e spensieratezza nella villa con piscina affittata per tutto il mese, ma alla fine non è andato tutto liscio ed Emma salirà sul palco insieme a Franco Battiato, dove è attesa tra qualche giorno, non proprio in completa serenità.

Il fattaccio per di più è avvenuto a pochi giorni da un’altra polemica che ha visto coinvolta sempre Emma, chiacchieratissima sui social ma anche sui giornali di gossip. Sul web era uscita la notizia che Emma sarebbe stata fotografata in una spiaggia per nudisti.

Le foto sarebbero dovute uscire sul settimane Gente, che però ha pubblicato foto di Emma ad Ibiza ma con indosso il costume da bagno. Uno scoop dunque falso che tuttavia per alcune ore aveva scatenato la morbosità del popolo social curioso di vedere foto di Emma in versione nudista.