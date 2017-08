Maria De Filippi rivoluziona Amici dopo il caso Morgan

Come sta continuando a fare negli ultimi mesi, Morgan anche in una recente intervista è tornato a scagliarsi contro Maria De Filippi e alla sua trasmissione Amici, che la scorsa edizione lo aveva accolto nel ruolo di coach, primo del suo plateale ed irriconoscente abbandono.

“Ho guadagnato la stima di un sacco di brava gente e di intellettuali. I moloch mi vogliono, così non creo concorrenza, poi mi danno fuoco”, ha tuonato.

Parole dure che l’ex giudice di X Facto rha esteso anche al talent dove ha guidato diversi artisti, diventati ormai famosi: “Mengoni, Noemi, Michele Bravi sono tutti stati miei allievi, hanno avuto più successo di me, ma quel successo è frutto del mio lavoro. Ma io vado avanti. Adesso sto raccontando la mia vita in un audiolibro che uscirà a settembre. E i concerti che sto facendo fanno parte di quel progetto”.

Maria De Filippi però ancora una volta ha scelto di non rispondere agli attacchi, rispondendo con i fatti, e preparando già la nuova edizione del talenr che negli anni ha lanciato una miriade di talenti che sono riusciti persino ad emergere a livello internazionale.

La diciassettesima edizione del talent show più longevo della tv tornerà in onda sabato 25 novembre alle 14:10 su Canale 5.

Nella prima puntata Maria svelerà al pubblico la classe di allievi, i nuovi concorrenti e i professori che ad oggi sembrano essere tutti confermati: per il canto ritroveremo Boosta, Alex Braga, Rudy Zerbi, Fabrizio Moro e Carlo Di Francesco, mentre per il ballo non potrà mancare di certo Alessandra Celentano, Garrison Roshelle, Veronica Paperini, Kledi Kadiu e Natalia Titova.

Molte novità ci saranno invece per quanto riguarda i nuovi giudici e direttori artistici del Serale di Amici in partenza a fine marzo 2018. Ambra Angiolini sembra essere l’unica riconfermata mentre sono in bilico Ermal Meta, Daniele Liotti e Eleonora Abbagnato.

Chi saranno i nuovi giurati? C’è chi parla di Lorella Cuccarini ma, almeno per il momento, non ci sono conferme ufficiali. Oltre alla giuria, ci dovrebbero essere dei grandi cambiamenti anche tra le fila dei Coach. Una scelta che la conduttrice di Amici sta ponderando per bene dopo il caso Morgan, appunto.