Fabio Rovazzi, un successo clamoroso il suo brano con Gianni Morandi

Due stili diametralmente opposte, due carriere che era impensabile immaginare si sarebbero mai incontrate, due generazioni a confronto, ma che hanno saputo dar vita ad un brano che continua a battere i suoi stessi record, riscuotendo un successo inaspettato anche per gli stessi artisti.

Fabio Rovazzi, classe 1994, è il fenomeno del momento, e con due canzoni di successo come Andiamo a comandare e Tutto molto interessante ha fatto innamorare di sé vecchi e bambini, ma ora in Volare, cantata in coppia con Gianni Morandi, ha superato ogni aspettativa.

In ‘Volare’ la relazione tra Gianni e Fabio si basa su diversi opposti, dalla comunicazione alla musica. La loro collaborazione nasce da una curiosità reciproca di voler avvicinarsi ognuno al mondo dell’altro. Se ai tempi di Gianni si esprimevano le proprie idee in un modo, oggi è una gara di like, hashtag, commenti e condivisioni. I social network diventano la nuova sede di dibattito e scontro in cui tutti si sentono in dovere di esprimere la propria opinione.

Con più di 2,7 milioni di views nelle prime 24 ore sulla piattaforma di condivisione dei video, “Volare” ha infranto il primato di “Tutto molto interessante”, la precedente hit lanciata da Rovazzi che si era “fermata” a 1,8 milioni segnando il record per una clip italiana.

Dopo soli tre giorni il video, scritto e diretto dallo stesso Fabio Rovazzi, ha oltrepassato quota 6 milioni di visualizzazioni, ha circa 300mila “like” e 25mila commenti su YouTube dove domina le tendenze.

Nel video appaiono Maccio Capatonda, Salvatore Esposito, interprete del fortunato personaggio di Genny Savastano, Javier Zanetti il “capitano” e ormai ex giocatore dell’Inter, lo youtuber e comico Frank Matano, il rapper, compositore e conduttore Danti, la conduttrice e cantante Lodovica Comello, i rapper J-AX e Fedez, la Iena Angelo Duro e Anna Dan la moglie di Gianni Morandi, per citarne alcuni.