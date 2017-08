Fedez, Comunisti col Rolex colleziona diciotto dischi di platino

In pochissimi anni ne ha fatta di strada, e ne ha eccome di che festeggiare: nonostante sia quotidianamente bersagliato da milioni di critiche, Fedez ha messo a segno una scalata eccezionale, nelle classifiche musicali ed anche socialmente, arrivando a guadagnare milioni di euro tra dischi e sponsorizzazioni.

Ed in queste ore è arrivata l’ennesima conferma del suo successo inarrestabile: il rapper più famoso dello stivale ha festeggiato il diciottesimo disco di platino per il progetto Comunisti Col Rolex, in collaborazione con J-Ax, lo zio più famoso di sempre.

Basti pensare che soltanto l’ultimo singolo estratto dal loro progetto discografico, è riuscito a raggiungere ben quattro dischi di platino.

“Siamo arrivati al diciottesimo disco di platino, non so davvero come ringraziarvi! – ha scritto J Ax dal suo profilo Instagram – È un traguardo incredibile soprattutto pensando a tutto quello che abbiamo passato assieme. Voglio includervi tutti in questo successo perché siamo una famiglia ormai”.

“Siamo ancora qui, dopo l’odio, l’essere ignorati e l’amore per la musica che non ci lascerà mai. Maria Salvador, Vorrei ma non posto e Senza pagare: 3 estati di fila passate assieme! – il rapper prosegue – Grazie a tutti quelli che ci hanno creduto, per non essersi mai piegati alle voci che dicevano che questa era solo ‘roba per babbei’, grazie a chi ci ha dati per morti per averci dato benzina per tirare avanti e grazie a tutti quelli che pensano che questo momento ‘passerà presto’. Lo dicono da 20 anni”, ha poi aggiunto.

Tempo di ringraziamenti social naturalmente anche per Fedez: “Ringrazio il mio amico Alessandro detto J-Ax, per me è stato un onore poter lavorare con una vera leggenda, un vero amico con cui ne abbiamo passate veramente tante. Mi hai aiutato più di quanto immagini amico mio”.

E ancora: “Ringrazio mia madre che da cinque anni lavora insieme a me, gestisce un’azienda, dei dipendenti e gli artisti come una vera guerriera! Siamo partiti veramente dal niente, con la fame di chi si vuole prendere tutto e l’abbiamo fatto. Non te lo dico spesso (tipo 1 volta ogni due anni) ma lo sai che ti voglio bene. Ringrazio tutta Newtopia per la passione e il sudore che ci mettono ogni giorno. Ringrazio voi perché ogni volta che respiro l’aria del baratro siete lì a tendermi la mano e a dirmi ‘arriverà il momento ma non oggi'”.

All’inizio della sua collaborazione con J-Ax nessuno avrebbe scommesso un solo centesimo su di loro, invece non fanno altro che collazionare un record dietro l’altro, con risultati assolutamente eccezionali.

E intanto continuano a ottenere ottimi risultati con il brano Senza Pagare, con cui hanno scalato la vetta delle classifiche nazionali e si classificano tra gli artisti più ascoltati delle prime tre settimane di agosto.