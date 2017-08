Anticipazioni americane Beautiful Zende lascerà la soap

Grandi novità ci saranno a breve nella soap Beautiful: per ogni personaggio di nuovo che entra qualcuno esce. Infatti a breve assisteremo all’entrata in scena del clan Spectra con a capo la bellissima nipote Sally e il figlio della defunta Spectra, C.J.

La loro entrata nella soap porterà non poco movimento tanto che Thomas lascerà la sua amata Caroline per vivere la sua storia con Sally. Oltre a questo però c’è un’altra novità che deluderà i molti fan del giovane: stiamo parlando di Zende. A rivelare la sua uscita di scena è proprio lui, Rome Flynn: andrà via da Beautiful perché ha in mente nuovi progetti per crescere professionalmente.

Ancora non è sicuro se il personaggio di Zende uscirà proprio di scena oppure se il suo personaggio verrà sostituito da un altro attore. Ancora non si sa niente su questo tanto che la produzione si è presa un po’ di tempo per scegliere se far uscire definitivamente il personaggio oppure no. Infatti per la coppia si era pensato ad un bambino in arrivo: un vero e proprio miracolo visto che Nicole sembrava essere diventata sterile.