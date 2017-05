Fedez difende chiara e la porta alle Hawaii

Vivono ben diversamente dai comuni mortali e non perdono occasioni per dimostrarlo: dopo che Fedez ha fatto la sua proposta a Chiara Ferragni, chiedendola in sposa nientemeno che dal palco dell’Arena di Verona, i due si sono concessi addirittura le “prove” della luna di miele, e stanno passando qualche giorno di vacanza e puro relax nelle isole paradisiache delle Hawaii.

Fin dalla partenza dall’Italia, la blogger italiana più famosa e il rapper hanno documentato il loro viaggio creando addirittura un tag che inglobi tutte le fotografie: #theblondesaladgoestohawaii. Alle Hawaii hanno scelto di soggiornare a O’ahu, cittadina a mezz’ora da Honolulu.

Sfogliandole foto, Fedez ha sfoggiato tutti i suoi tatuaggi, senza maglietta, e la Ferragni si è presentata in totale stile hawaiano con una ghirlanda di fiori come unico indumento.

In particolare, tra gli scatti non manca un po’ di pepe: la bionda blogger appare infatti in topless, coperta solo da una decorazione hawaiana. Non è la prima volta: già da tempo l’ influencer milanese condisce con del piccante il suo account.

Niente vestiti, solo bikini succinti e tanto amore per i due promessi sposi che stanno facendo impazzire i fans con la loro storia da sogno.

Ma il rapper continua a mostrarsi anche in modo molto protettivo verso la sua compagna, difendendole dagli attacchi della stampa, che nei giorni scorsi hanno preso di mira persino i suoi piedi.

Tutto è partito da un articolo incentrato sui piedi di Chiara Ferragni, argomento che ha scatenato l’ironia social. Su Facebook la pagina ‘I piedi di Chiara Ferragni’ è seguita quasi da 23mila persone. C’è chi li paragona a quelli delle sorellastre di Cenerentola, chi a Lo Hobbit.

Se in un primo momento Fedez ci aveva scherzato su, postando un video in cui dice “Sono bellissimi i piedi del mio amore”, in seguito è diventato più furente e su Twitter ha scritto: “A quando l’intervista immaginaria a sto ca**o? Avvisatemi che vi tengo l’esclusiva”.