Fedez e J-Ax, già incredibile successo per il loro ultimo video

Per Fedez è un momento d’oro: a breve infatti convolerà a nozze con la blogger del suo cuore, Chiara Ferragni, a cui ha chiesto di diventare sua moglie la scorsa settimana, dinanzi a migliaia di persone, dal palco molto intimo dell’Arena di Verona.

Ma per il rapper è soprattutto un momento di grande successo professionale, con milioni di dischi venduti e il tour, che sta facendo assieme al collega J-Ax, “Comunisti col rolex”, che continua a far registrare sold out lungo tutto lo stivale.

E proprio assieme al collega, Fedez ha girato il video della loro ultima fatica discografica: nel loro nuovo video i due rapper si cimentano con i vantaggi della celebrità, con J-Ax che fa la spesa senza pagare e Fedez che finisce nella villa di una star americana.

Il video è girato per la canzone Senza pagare, il nuovo singolo di J-Ax e Fedez con la partecipazione del produttore discografico statunitense T-Pain. Il brano, uscito venerdì scorso, in pochissime ore ha raggiunto la posizione numero uno nella classifica dei singoli su iTunes.

Il video inizia a Foggia e vede J-Ax e i comici Pio e Amedeo al mercato, per un vero e proprio insegnamento su come sfruttare i vantaggi della celebrità. I tre camminano tra i banchi del mercato e fanno la spesa gratis in cambio di foto con il cantante.

Grazie alla loro celebrità, riescono addirittura ad entrare in casa di un signora, dimostrando che basta essere famosi per poter fare qualsiasi cosa.

Fedez, invece, si trova con Pio e Amedeo per le strade di Los Angeles. I tre riescono ad entrare nella splendida villa dell’ereditiera Paris Hilton, che li lascia curiosare nel suo mondo privato, fatto di armadi, vestiti e scarpe.

Nella parte californiana del video, ecco arrivare anche Chiara Ferragni. Lo spezzone era già apparso su Instagram: The blonde salad, Pio e Amedeo si cimentano in uno scoordinato e divertente ballo di gruppo sulle note del brano.

Alla fine Amedeo dice a Fedez prima che la telecamera stacchi su Milano e su J-Ax e Rovazzi che distruggono la casa dell’amico: “Questo qua è il video dell’estate! Co’ ‘sto balletto spacchiamo!”.

L’idea del video, girato da Mauro Russo, riprende quello che è il tema della canzone, ovvero l’idea che il vero status di vip è raggiunto non in base ai soldi che uno ha, ma a quanto riesca a non pagare, quindi, in base alla propria popolarità: “Come il crimine, senza regole, come le ragazze con il grilletto facile, entriamo senza pagare come dei calciatori di serie A, ci guarda tutto il locale ma alla fine nessuno ci toccherà, come il crimine” cantano i due.