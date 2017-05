Xbox Scorpio, schermo LCD per visualizzare il frame rate

L’ultimo aggiornamento, in attesa del briefing di Microsoft al prossimo E3 per saperne di più sul prezzo di Xbox Scorpio, data di uscita e design, ci fornisce maggiori informazioni sulla data di rilascio riguardo al DevKit del progetto.

I nuovi devkits saranno utilizzati dagli sviluppatori per la produzione di titoli per tutte le piattaforme di gioco di Microsoft, tra cui Xbox One, Windows 10 e il tanto atteso Project Scorpio. E ‘stato confermato che la console avrà una seconda porta Ethernet, maggiore quantità di RAM, così come l’unità di calcolo GPU aggiuntiva per aiutare il lavoro degli sviluppatori nella creazione di giochi 4K nativi.

Microsoft è al lavoro per portare a tutti gli appassionati l’esperienza di gioco in risoluzione nativa 4K. Dopo l’annuncio, un nuovo video è trapelato su Twitter che mette in evidenza il kit di sviluppo #Project Scorpio. Esso viene fornito con diversi bottoni sulla parte frontale, insieme a un piccolo schermo #Lcd .

Abbiamo sentito parlare di queste caratteristiche hardware attraverso numerosi voci di corridoio, ma vederli in azione ha fatto aumentare l’attesa, lo scopo del display LCD è principalmente quello di mostrare agli sviluppatori quello che sta succedendo con il frame rate di un gioco.

Molti utenti hanno commentato che vorrebbero lo schermo LCD per poter fare altre cose, e da quello che l’ultimo rapporto ha da dire, sembrerebbe che questo sia possibile in una versione definitiva. Secondo l’ultimo rapporto, lo schermo LCD è completamente programmabile, il che significa, che gli sviluppatori possono fare un po’ di tutto.

Un nuovo video via Twitter mostra quelli che sembrano essere dei delfini sullo schermo LCD, che sono davvero qualcosa di impressionante. Possiamo vedere questi delfini nuotare intorno. Ora, la programmazione del display LCD aggiunge nulla a che l’esperienza di gioco vero e proprio, ma almeno fornisce agli sviluppatori qualcosa di divertente e interessante da fare.

Lo schermo LCD sarà anche nelle versioni commerciali?

Alcuni videogiocatori si augurano che Microsoft possa integrare lo schermo LCD nella versione consumer del Project Scorpio. Lo scopo di questa richiesta è per loro di avere la capacità di tenere sotto controllo il frame rate di un gioco, tra le altre cose.

Xbox Scorpio, o Project Scorpio, verrà commercializzata come la più potente console per videogiochi mai sviluppata, quindi ha anche un suo senso per i giocatori, riuscire a visualizzare il frame rate esatto dei loro videogiochi preferiti.

Tuttavia, non è dato sapere se Microsoft proseguirà su questa strada perché potrebbe trasformarsi in un vero e proprio “tormentone” per i gamers. Certo, non tutti i giochi potranno girare a 60 fotogrammi al secondo e l’azienda non può decidere di affrontare tutti i problemi che possono venire da una tale debacle.

Microsoft prevede di ufficializzare la nuova console al prossimo E3 2017 che si terrà il mese prossimo. Lì, l’azienda dovrebbe ufficializzare prezzo e data d’uscita che dovrebbe essere tra settembre e novembre.