Fiction 2018: ecco che cosa vedremo in tv

Il 2018 è alle porte e in molti si stanno domandando che cosa ci proporrà la tv: saranno molte infatti le serie tv che andranno in onda a partire da gennaio 2018 iniziando dal tanto atteso Don Matteo 11. Oltre a questa fiction ce ne saranno altre nuove ma altrettanto belle come ad esempio Romanzo famigliare, Liberi sognatori e Il cacciatore. Scopriamo insieme le nuove fiction e le relative trame.

Don Matteo 11 dall’11 gennaio su Rai 1

Ritornerà Terence Hill a impersonare Don Matteo, il simpatico prete. Insieme a lui ci sarà sempre il maresciallo Cecchini (Nino Frassica). Tra le varie novità ci sarà l’arrivo di un capitano donna che avrà il volto di Maria Chiara Giannetta e il pm Marco Nardi (Maurizio Lastrico). In più ci sarà in una puntata speciale Carlo Conti.

Liberi sognatori dal 14 gennaio su Canale 5

La Taodue dedica una serie tv in 4 puntate dedicate alle 4 persone morte per seguire i loro ideali. Si inizierà con la storia di Libero Grassi (Giorgio Tirabassi), uomo che non si abbassò al pizzo e che venne ucciso nel 1991. Si prosegue con Mario Francese (Claudio Gioé), giornalista ucciso dalla mafia nel 1979, poi Emanuela Loi (Greta Scarano) la poliziotta della scorta di Paolo Borsellino morta insieme a lui e infine Renata Fonte (Cristiana Capotondi) assessore alla cultura e alla pubblica istruzione di Nardò uccisa nel 1984.

Romanzo famigliare dall’8 gennaio su Rai 1

La serie tv parla di una giovane mamma che deve gestire una figlia che rimane incinta a soli 16 anni. Nel cast ci saranno nomi del calibro di Giancarlo Giannini, Vittoria Puccini e Guido Caprino.

Il cacciatore da febbraio su Rai 1

Serie tv in 6 puntate che racconta la storia di Saverio Barone un pubblico ministero, che cercò di combattere la mafia degli anni 90, una mafia che uccise Falcone e Borsellino. Una serie tv ben fatta e molto avvincente.