Galaxy S8 le continue lamentele sul bluetooth saranno risolte

Samsung Electronics è pronta a distribuire un nuovo aggiornamento correttivo per il Galaxy S8 e Galaxy S8 Plus a livello globale.

Un rappresentante della società lo ha confermato. L’annuncio è stato fatto in risposta a numerosi proprietari degli ultimi modelli di Android di punta della società che hanno preso letteralmente d’assalto i forum di Samsung per lamentarsi di una serie di problematiche relative alle funzionalità Bluetooth dei loro dispositivi.

Tra le altre cose, alcuni utenti stanno sperimentando problemi che impediscono loro di mantenere una connessione Bluetooth stabile con altri dispositivi, inclusi quelli prodotti dalla stessa Samsung. Un utente del Galaxy S8, davvero frustrato, ha spiegato come il suo portatile perdeva costantemente la connessione con la Tizen alimentato dal Gear S3 Classic e alla fine lo ha portato a tornare al suo iPhone 7 Plus. Altri avevano problemi di connessione con i dispositivi Bluetooth, in primo luogo, e tutti i problemi segnalati sembrano apparentemente legati a questioni di software.

Il produttore sudcoreano di elettronica di consumo ha già iniziato sviluppare un fix per la connettività Bluetooth e la stabilità, cercando di risolvere i problemi della scorsa settimana relativi al Galaxy S8, l’aggiornamento attualmente è disponibile solo negli Emirati Arabi Uniti. Gli Emirati Arabi Uniti sono probabilmente un vero banco di prova per il nuovo aggiornamento di Samsung che probabilmente sta cercando di determinare se il nuovo software dispone di eventuali bug che devono essere eliminati prima che il pacchetto venga distribuito in tutto il mondo. Il gigante tecnologico con sede a Seoul non ha chiarito quando sarà esattamente disponibile il nuovo, ma più fonti confermano che dovrebbe essere disponibile a breve.