Flavio Insinna: continuano i guai dopo Striscia la Notizia

Ancora una volta Flavio Insinna è nell’occhio del ciclone, a causa dei fuori onda mandati da Striscia la Notizia nei giorni scorsi dove il popolare conduttore lanciava epiteti contro alcuni concorrenti di Affari Tuoi.

Insinna ha cercato di giustificare il suo comportamento in un video, confermando che tali affermazioni erano state fatte in un momento di stress che può capitare a chiunque e comunque non era accaduto davanti ai concorrenti ma in una zona esclusivamente degli addetti ai lavori.

Ma i guai non sono finiti qui: infatti si è saputo che l’unione consumatori avrebbe esposto un reclamo verso la pubblicità Rocchetta della quale Insinna è testimonial al punto che la messa in onda è stata sospesa in via definitiva.

Queste le parole del rappresentante della Rocchetta: “Noi per primi siamo rimasti stupefatti da quanto trasmesso da Striscia la notizia nelle serate del 23 e 24, in merito a comportamenti assunti dal signor Flavio Insinna nel contesto – fuori onda – del programma Affari tuoi e comprendiamo pertanto il disappunto. Desideriamo comunque informare che la trasmissione, in ogni sede, dei nostri spot con il signor Insinna è stata immediatamente sospesa e in via definitiva“.

Insomma un caso mediatico che crediamo avrà un seguito.