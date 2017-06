George Clooney è diventato papà di Ella e Alexander

Bello, ricco, fascinoso, invidiatissimo, e da poche ore anche papà: George Clooney, per anni considerato scapolo impenitente, in una manciata di mesi ha incontrato l’avvocatessa della sua vita, l’ha sposata, e lei l’ha appena reso papà di due attesissimi gemelli.

La moglie dell’attore, Amal, ha dato alla luce due gemelli, una femmina e un maschio, che la coppia ha deciso di chiamare Ella e Alexander.

“Ella, Alexander ed Amala sono in salute, felici e soddisfatti”, ha detto il portavoce di Clooney, Stan Rosenfield, alla Bbc, prima di aggiungere scherzando: “George è sedato e recupererà in pochi giorni”.

Durante la gravidanza il sesso dei due gemelli non era stato reso noto. La stessa Amal aveva detto di non volerlo conoscere: «Non so dove venga questa voce che avremo un maschio e una femmina, noi non sappiamo ancora e non vogliamo sapere», aveva detto.

Nonostante i suoi 56 anni, in una recente intervista Clooney aveva detto di ispirarsi a Jean Paul Belmondo, padre a 70 anni, quindi, non lo spaventava l’idea di essere genitore, per la prima volta, in un’età non più verdissima.

E alla sua dolce Amal Alamuddin ha regalato l’emozione di un parto da mille e una notte: per la nascita dei gemelli il divo di Hollywood ha infatti prenotato una camera privata all’interno del Chelsea and Westminster Hospital di Londra, una notte costata quasi 10mila euro.

Nel lussuoso centro ci sono 16 camere progettate perché le neomamme si sentano come a casa coccolate e servite, con assistenza dei migliori esperti e con la massima tranquillità.

Ricordiamo che George e l’avvocatessa del suo cuore si sposati sposati il 29 settembre 2014 a Venezia. Fino ad oggi avevano in famiglia soltanto due cagnolini salvati dal canile, Millie e Lou, ma ora a portare gioia e tanto amore sono arrivati anche Ella e Alexander.

La nuova famiglia andrà ad abitare in Inghilterra: nel loro maniero del XVII secolo nell’ Berkshire restaurato e ampliato nei mesi scorsi. E poi ci sono le altre due case: la villa sul Lago di Como in Italia e a Studio City, California.