Gianluca Vacchi, come il vino, è migliorato con l’età

Dopo aver detto addio alla sua fidanzata, compagna di vita e di balli social, Gianluca Vacchi si sta godendo la sua estate da single.

Nelle scorse ore, ad esempio, il popolo della notte di Bodrum lo ha acclamato come una vera star durante un suo dj set: protagonista assoluto della serata con i suoi balletti, gli addominali ed eccentriche cavigliere, il re del web fa il carico di energie e, con un aereo privato, saluta la Turchia per raggiungere altri lidi.

Aspettando di vederlo in altre location da sogno, sul web stanno spopolando sue vecchie foto, che mostrano tutta la differenza con il cinquantenne che è oggi, ammirato in mezzo mondo, al di là del merito di questa sua improvvisa ed a tratti inspiegabile notorietà.

Dieci anni fa, infatti, l’imprenditore si mostrava al pubblico in maniera del tutto diversa e sembra davvero aver fatto un patto con il Diavolo.

È la rivista spagnola Hola! a pubblicare alcune immagini di Gianluca Vacchi risalenti a un servizio che il magazine aveva fatto all’imprenditore bolognese prima della sua popolarità mediatica.

Vacchi aveva un corpo meno tonico, senza tartaruga nell’addome, pulito da tatuaggi e barba. Persino il taglio degli occhi sembra leggermente diverso, forse qualche punturina ha aiutato Mr. Enjoy a togliere i segni del tempo che avanza. Il capello era lungo come quello dei protagonisti delle serie americane anni ’90, biondo cenere e poco curato.

Agli abiti griffati preferiva dei completi gessati e pantofoline da camera, quelle rese celebri da Flavio Briatore.

“Da Istangram ho imparato che ciò che i giovani apprezzano di più è un modo di vestire stravagante, senza però cadere nel ridicolo. Voglio dare ai giovani un messaggio positivo e di sfida, essere per loro uno stimolo creativo nel vestire e nella forma fisica,, soprattutto per il cibo e il fitness”, ha detto in passato Gianluca Vacchi raccontando il suo cambiamento di look e nel modo di comunicare.

Oggi è sicuramente molto più affascinante di come appariva all’epoca, tanto da sembrare più giovane a 50 anni rispetto a quando ne aveva 40.