Gianluca Vacchi ha già una nuova fiamma

La scorsa settimana i principali settimanali di gossip avevano lanciato la notizia bomba: il ricco imprenditore “ballerino”, Gianluca Valli, era tornato single.

Stanca di essere la fidanzata di Vacchi e del suo personaggio, si leggeva ad esempio su Novella 2000, Giorgia Gabriele aveva scelto di “camminare” per conto suo anche grazie al successo che sta riscuotendo il suo brand di moda “Wandering”.

E se tutti si chiedevano chi avrebbe sostituito la Gabriele nei famosi video che l’imprenditore posta quasi quotidianamente sulle sue piattaforme social, sembra che l’unico a non porsi il problema sia stato proprio lui: Vacchi infatti è già stato avvistato con una nuova fiamma al suo fianco, ed anche stavolta si tratta di una bellezza mozzafiato.

Il re dei balletti social negli ultimi giorni se la sta spassando a Miami e in spiaggia, oltre a sfoggiare uno slippino bianco, si è fatto accompagnare da una prorompente modella colombiana, Ariadna Gutierrez.

Bikini fucsia e curve da capogiro, la modella colombiana che si scatta selfie sul lettino vicino a Vacchi ha tutte le caratteristiche per incantare i follower dell’esagerato imprenditore italiano.

Miami's sun☀️☀️ @effek http://www.effek.it/capsule-collection/ #gvlifestyle #effek A post shared by Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) on Jul 3, 2017 at 1:50pm PDT

Ariadna, eletta Miss Colombia nel 2014, è poi diventata celebre al grande pubblico quando durante una passata edizione di Miss Universo il presentatore incoronò per sbaglio lei invece che la vera vincitrice della manifestazione. Da allora, una carriera in discesa per la modella colombiana: apparizioni in tivù, campagne pubblicitarie, partecipazioni cinematografiche, copertine di giornali importanti e più di due milioni di seguaci sui social.

Lui ha quasi 50 anni mentre lei 23. Si sono incontrati per caso sulla sabbia e il feeling sembra già ottimo. Tante chiacchiere e risate per i due.

I due sembrano avere molto in comune. Che sia il tempo di nuovi balletti in coppia? L’estate è lunga e lo sorprese sono sempre dietro l’angolo.

foto@Instagram