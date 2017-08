Gianluca Vacchi ostenta noncuranza dopo la notizia del pignoramento milionario

Certamente, anche senza conoscere l’esatto ammontare del suo patrimonio, sembra un po’ azzardato parlare di bancarotta e di vederlo ridotto sul lastrico, ma altrettanto sicuramente sarà stato un bel colpo, per Gianluca Vacchi, disteso al sole in qualche paradiso a godersi la sua nuova fiamma, venire a sapere del pignoramento che ha colpito i suoi beni per dieci milioni di euro.

La notizia, in una manciata di ore, è balzata di sito in sito, e di giornale in giornale ha fatto il giro del mondo: secondo i quotidiani del gruppo Riffeser Quotidiano Nazionale, La Nazione, il Resto del Carlino, Vacchi si ritrova coinvolto in una vicenda giudiziaria che lo ha portato sull’orlo del fallimento.

L’imprenditore-social, oggi anche dj e signore di Instagram con dodici milioni di follower, ha l’ufficiale giudiziario alle porte di casa.

Si sta parlando nientemeno che di un pignoramento da 10,5 milioni che l’istituto nato dalla recente fusione tra Banco Popolare e Banca Popolare di Milano ha ottenuto nei confronti del ballerino-imprenditore.

Finiscono quindi in mano al Banco Bpm beni per 10 milioni di euro, tra yacht, ville, azioni e quote di un golf club.

Vacchi ha provato a minimizzare e nella tarda serata di mercoledì, assistito dall’avvocato Marcello D’Onofrio, ha diramato un comunicato: «Le attività che fanno capo alle holding della mia famiglia presentano ad oggi un valore che supera i 500 milioni di euro. A fronte di questi attivi, come in ogni bilancio, sussistono passivi, che nel caso specifico ammontano a circa 20 milioni di euro. Tra questi rientra anche la posizione debitoria con il gruppo Banco Bpm, per un controvalore di 8,5 milioni e che attualmente è oggetto di un contenzioso in relazione alla corretta applicazione dei tassi di interesse».

Il giorno dopo la notizia del pignoramento Vacchi si è difeso anche su Instagram con un ironico video in cui canta Le tasche piene di sassi di Jovanotti: ‘Mormora, la gente mormora… falla tacere praticando l’allegria’.

Mr Enjoy canticchia, poi fa il gesto di togliersi la polvere dalle spalle e dà ai suoi fan un saluto dalla Turchia e appuntamento a Montecarlo e Saint Tropez.

È veramente tutto a posto come vuol far credere? Staremo a vedere.