Gigi D’Alessio, nuovo tour mentre cerca di superare la crisi con Anna

In estate sono sempre molte le coppie che scoppiano, ma quella formata da Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo, nonostante le voci di crisi che circolavano negli ultimi mesi, è una di quelle solide e durature, e quindi la notizia, ufficializzata dai diretti interessati, di una loro separazione, ha lasciato sgomenti in tanti.

Certo è presto per parlare di separazione definitiva e i due, in un comunicato Ansa, hanno parlato di una pausa di riflessione per rimettere in ordine le cose, ma il gossip si è scatenato e sono già spuntate le prime voci che vedono i due cantanti al fianco di nuove fiamme.

Una recente indiscrezione vorrebbe Bobo Vieri ‘social-mente’ interessato alla cantante di Sora. I like alle foto della cantante, elargiti a profusione dall’ex calciatore sul suo profilo Instagram, non sono passati inosservati agli occhi guardinghi di quanti hanno immaginato uno scambio di simpatia tra i due, ipotesi che però è subito naufragata.

La cantante, pur non negando di aver ricevuto diversi like da Bobo, ha infatti spiegato che non basta un mi piace per conquistarla e ha smentito qualsiasi voce su una presunta relazione tra lei l’ex calciatore, tramite una storia su Instagram: “E’ un assurdità, bastasse un like, starei con tutti i miei followers”.

Anche il figlio primogenito di Gigi, Claudio D’Alessio ha commentato la notizia della separazione di sua padre e la Tatangelo.

Il giovane si è detto molto dispiaciuto da quanto accaduto e afferma di aver appreso la notizia della separazione solo da pochi giorni. Queste le sue parole: “Mi dispiace tantissimo, anche per me questa crisi di mio padre e Anna Tatangelo è una cosa che mi ha preso di sprovvista, un dolore che mi ha spiazzato del tutto. Io non avevo capito nulla di quanto stesse accadendo, probabilmente è stato il fatto di vivere lontano da casa che mi ha portato a non vedere determinate cose”.

E mentre Anna si gode le vacanze al mare col figlio Andrea, Gigi ha presentato il “Gigi D’Alessio Live Tour 2017″, la nuova tournée teatrale che lo vedrà impegnato a partire dal prossimo ottobre, per la prima volta in teatro dopo l’esibizione allo scorso Festival di Sanremo con il brano “La prima stella” e l’uscita del suo album “24.02.1967”.

Il tour partirà il 23 ottobre da Roma all’Auditorium Parco della Musica (Sala Santa Cecilia), per poi proseguire nelle principali città italiane quali Bologna, Legnano, Firenze, Torino, Varese, Mantova, Catania, Milano, Bergamo, passando per il Teatro Ariston a Sanremo il 25 novembre e concludendosi nella città natale del cantante, Napoli al Palapartenope il 26 dicembre.

I biglietti per le date saranno in vendita a partire da mercoledì 2 agosto 2017 sul sito di Ticketone e in tutti i punti vendita autorizzati.