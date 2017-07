Giorgio Manetti al Grande Fratello Vip?

Per Giorgio Manetti la notorietà sembra non essere diminuita: infatti secondo alcune indiscrezioni potrebbe essere uno dei concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Giorgio è stato molto apprezzato per il suo carattere libertino e per aver vissuto una bella storia d’amore con un’altra protagonista di Uomini e Donne trono over, ossia Gemma Galgani che ora è accompagnata da Marco Firpo.

Giorgio Manetti concorrente del Grande Fratello Vip?

Il gabbiano potrebbe infatti non partecipare più alla nuova edizione di Uomini e Donne perché impegnato nella stesura del suo nuovo libro autobiografico, ma nulla vieta che l’uomo possa partecipare ad un reality molto famoso come il Grande Fratello Vip.

I telespettatori più accaniti di Uomini e Donne pensano che Giorgio sarebbe il concorrente ideale per partecipare al GF Vip condotto da Alessia Marcuzzi.

Intanto c’è curiosità sui nuovi tronisti: tra i nomi più in vista c’è Mattia Marciano, ex corteggiatore di Desirée Popper e Andrea Melchiorre, l’ex corteggiatore di Valentina Dallari. Ancora è incerto se vi sia o meno il trono gay.