Beautiful anticipazioni shock: Katie e Wyatt si innamorano

Anticipazioni shock per tutti i fan della soap americana Beautiful che da oltre 30 anni ci fa compagnia con le sue storie di amori, intrighi e passioni. Ben presto infatti una nuova storia d’amore farà capolino anche se dovremo aspettare ancora un bel po’ per vedere le puntate in merito in Italia.

Katie e Wyatt si innamoreranno e sarà una lotta continua per proteggere il loro amore. Infatti sia Quinn che Bill metteranno i bastoni tra le ruote alla coppia.

Ora stiamo vedendo Katie che sta tornando a vivere dopo la fine del matrimonio con Bill mentre Wyatt sta lottando per salvare il suo: i due ben presto si consoleranno l’uno tra le braccia dell’altro.

Wyatt e Katie si avvicineranno al lavoro per poi scoprire che nutrono entrambi dei sentimenti. Inizialmente la coppia deciderà di tenere nascosta la loro storia d’amore ma quando decideranno di uscire allo scoperto inizieranno per loro i problemi soprattutto Bill e Quinn vedranno questa storia assurda vista anche la differenza di età notevole.