By Federica Franco

Gossip Uomini e Donne trono over Gemma chiede aiuto a Maria

Gira che rigira ci si trova sempre a parlare di Gemma e Giorgio quando si tratta di Uomini e Donne trono over. Più o meno le cose riguardano sempre la dama che è stata “maltrattata” da Giorgio Manetti che l’ha accusata di aver sempre finto con lui e che non erano veri sentimenti.

Questa volta, Gemma Galgani, stufa di tutto ha chiesto aiuto alla conduttrice del programma Uomini e Donne, Maria De Filippi.

La cosa sicura è che a Giorgio brucia un po’ la storia che Gemma sta vivendo con il suo Marco Firpo. Infatti appena si parla di loro due improvvisamente si ombra anche se cerca di non darlo a vedere.

I telespettatori hanno da sempre fatto il tifo per la coppia ma, al momento, non sembra che ci siano i presupposti per ricominciare una storia. Anche Giorgio al momento sta frequentando altre donne: spera forse di dimenticare Gemma? Oppure è davvero preso?

Gemma chiede aiuto a Maria ma per cosa?

Ora sembra che la dama abbia chiesto aiuto a Maria De Filippi aiuto in un appello non virale finito in un pianto. Gemma vorrebbe che la conduttrice garantisse la chiarezza dei suoi sentimenti. Maria accetterà di difendere la Galgani?