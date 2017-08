Grande Fratello Vip, ecco perché parteciperà Simona Izzo

Fra meno di un mese la porta rossa lascerà entrare i nuovi concorrenti della seconda edizione del Grande Fratello Vip. Al timone ritroveremo Ilary Blasi, confermata dopo la ottima conduzione dello scorso anno, accompagnata dal noto giornalista e opinionista Alfonso Signorini: 15 famosi entreranno in casa e i più fortunati vi resteranno 78 giorni.

Come vi abbiamo già raccontato nei giorni scorsi, il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni ha ufficialmente confermato i nomi di quelli che saranno i futuri concorrenti del Grande Fratello Vip 2017, anche se la maggior parte già erano stati confermati.

Si parla di Cristiano Malgioglio, Gianluca Impastato, Giulia De Lellis, Simona Izzo, Serena Grandi, Jeremias e Cecilia Rodriguez, Veronica Angeloni, Stefano Sala, Carmen di Pietro, Ignazio Moser, Aida Yespica, Luca Onestini, Marco Predolin, Daniele Bossari e alla fine Elettra Lamborghini che a quanto pare non ha saputo rifiutare.

Per quanto riguarda i fratelli di Belen, i due argentini gareggeranno come concorrente unico, un po’ come accaduto lo scorso anno ad Antonella Mosetti e la figlia Asia Nuccetelli.

Se per Cecilia, si tratta di un ritorno in tv dopo l’esperienza in Honduras all’Isola dei Famosi, per Jeremias si tratta del debutto sul piccolo schermo.

“Sono preoccupata” ha detto Belen Rodriguez al settimanale Chi. “Cecilia ha un suo equilibrio, io e Jeremias siamo matti. Non voglio responsabilità. Se fa casini, vi avverto, non mi chiamate”, ha specificato la conduttrice di “Tu si que vales”.

Al settimanale Oggi Simona Izzo ha invece parlato della sua partecipazione. La moglie di Ricky Tognazzi ha spiegato di aver deciso di partecipare al reality principalmente per due motivi: il primo prettamente economico, il secondo per vivere una nuova avventura.

“I motivi per cui farò questa trasmissione? Il primo è che sono nonna di tre nipoti e ho preso l’impegno di mantenerli agli studi. Sono i figli del mio Francesco (l’attore Francesco Saverio Venditti, avuto nel ’76 dall’allora marito Antonello Venditti, ndr): Alice, 20 anni, che va all’università, Tommaso, 17, che studierà all’estero, e Leonardo che frequenta l’asilo bilingue. Facendo due conti, un bel budget”, ha esordito.

“Sarà una bella prova con me stessa. Vado in TV spesso ma non sono mai riuscita a condurre un programma tutto mio: ora ci saranno 25 telecamere e un bellissimo cast di 15 persone, sarà un po’ come fare uno dei miei film corali ma senza copione, improvvisato giorno per giorno”, ha chiosato.