Grande Fratello Vip, Malgioglio sarebbe pronto a non partecipare più

Il primo nome ufficiale è stato il suo, annunciato da lui stesso quando il casting erano ancora in alto mare, eppure lui potrebbe essere anche il primo a tirarsi indietro, a poche settimane dall’esordio ufficiale.

Il dubbio quindi è amletico: vedremo o meno Cristiano Malgioglio alla seconda edizione del Grande Fratello Vip?

L’opinionista, nonostante sia atteso come non mai al Grande Fratello VIP, forse non entrerà nella casa più spiata d’Italia perché deve prendersi stabilmente cura di uno dei suoi più amati animali domestici, un serpente addomesticato che avrebbe bisogno di continue attenzioni da parte di Cristiano.

A quanto pare, alcuni amici avrebbero suggerito che non vorrebbe lasciarlo a se stesso per tutto il tempo della permanenza al Grande Fratello, il cui regolamento non prevede particolari contatti con il mondo esterno o presenza di animali sotto lo stesso tetto dei partecipanti.

A rivelare le probabili intenzioni del settantaduenne nato a Ramacca è il sito di Novella 2000. Dopo aver rivelato la volontà di partecipare al GF Vip per pagare la querela di Mariah Carey, Cristiano sarebbe pronto a rinunciare all’ultimo minuto.

Ad alimentare il mistero sul forfait all’ultimo minuto c’è anche il fatto che, secondo indiscrezioni, non parteciperà allo shooting fotografico riservato al cast del reality che si realizzerà a breve.

In attesa di sapere con certezza cosa deciderà di fare Malgioglio, ricordiamo che per il momento sappiamo che tra i protagonisti del reality-show ci saranno Lorenzo Flaherty, Marco Predolin, Elettra Lamborghini, Simona Izzo, Serena Grandi, Carmen Di Pietro, Luca Onestini, Giulia De Lellis e Aida Yespica.

Grandi esclusivi sono stati Rosa Perrotta, Claudio Sona e Giorgio Manetti: i tre provenienti dal programma di Maria De Filippi erano dati ormai quasi per certi, ma all’ultimo sono stati esclusi dalla casa. Non ci sarà nemmeno Ivan Cattaneo, che la produzione era disposta a pagare moltissimo: il cantante ha fatto sapere che ha rifiutato la partecipazione.

Ufficializzata infine la data d’inizio: Il Grande Fratello Vip comincerà lunedì 11 settembre e, nella nuova edizione, la permanenza dei vip sarà di 78 giorni.