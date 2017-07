Il cacciatore e sirene: nuova fiction Rai

Arrivano nuove fiction di genere fantasy su Rai 1 che si intitolano Sirene e Il cacciatore. La prima è prodotta da Cross Productions. Nel cast ci sono molti nomi noti come Valentina Bellè, vista in Grand Hotel e I medici. Inoltre ci sarà Luca Argentero, Michele Morrone e Denise Tantucci.

C’è in previsione un’altra fiction intitolata Il cacciatore che andrà in onda su Rai 2. Si stanno concludendo le riprese di questa nuova fiction che avrà come protagonista Francesco Montanari, conosciuto come Il libanese di Romanzo Criminale. In questa nuova serie tv che inizierà prossimamente, l’attore impersonerà un giovane Pubblico Ministero dell’antimafia, Saverio Barone.

In questa fiction si racconterà la storia di Alfonso Sabella. Nel cast oltre a Montanari ci sarà anche Giulio Beranek che abbiamo già visto in Tutto può succedere 2. Inoltre ci sarà Miriam Dalmazio, Paolo Briguglia, Edoardo Pesce e Roberto Citran.

Ovviamente le novità in campo fiction non si fermano a questi due titoli: infatti l’11 settembre inizierà Il paradiso delle Signore 2 con Giusy Buscemi e Giuseppe Zeno, Provaci ancora Prof, E’ arrivata la felicità, Don Matteo e L’ispettore Coliandro.