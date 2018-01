Il ritorno di X-Files su Fox

Stasera in prima tv alle 21:00 su Fox (canale 112) ritorneranno i leggendari Mulder e Scully interpretati rispettivamente da David Duchovny e Gillian Anderson. Gli episodi saranno in tutto 10 e ci saranno puntate emozionanti e con punte di mistero, che poi è l’elemento fondamentale della serie tv che, negli anni 90, ha fatto boom di ascolti.

Ora ritroveremo gli attori un po’ invecchiati ma sempre con gli occhi vigili e pronti per affrontare nuove sfide del paranormale. Trame talmente avvincenti ed emozionanti che nel 1996 hanno permesso alla serie tv cult di vincere un Telegatto come miglior serie drammatica. Ma scopriamo insieme che cosa vedremo in queste nuove puntate.

X-Files da dove riprenderà la serie tv

La nuova stagione riprenderà da dove la avevamo lasciata: ritroveremo Mulder in coma a causa del virus Spartan, una mina vagante che potrebbe arrecare molti danni e porre fine alla razza umana. Nelle puntate in cui vedremo ci sarà anche la ricerca disperata di William, il figlio della coppia, che entrerà nel cast dopo che era scomparso. I nuovi episodi saranno incentrati sul dubbio dei fan in merito alle sparizioni: sono stati gli alieni oppure gli enti governativi che introducevano alle vittime DNA extraterrestre?. Probabilmente ci sarà anche una delucidazione sull’immortalità di Scully.

Ci sono voci che affermano che con questa stagione potrebbe chiudersi il cerchio e ciò è stato “rafforzato” proprio dall’attrice Gillian Anderson che ha dichiarato che questa per lei sarà l’ultima serie: cosa che ovviamente fa pensare che la serie tv non avrà un seguito.

Su Tv Guide, Chris Carter, lo showrunner della serie, ha affermato che comunque l’ultima puntata della serie non avrà una vera e propria fine, e che le storie di X-Files potrebbero essere molte altre. In questa nva stagione rivedremo anche vecchi personaggi come Walter Skinner e Monica Reyes. Nel cast ci sarà anche Haley Joel Osment, che sarà presente in una puntata speciale.