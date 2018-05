Il segreto anticipazioni 26 maggio 1 giugno 2018

Il segreto continua con le sue storie ad emozionare il grande pubblico e lo sta continuando a fare nonostante siano passati già diversi anni. Scopriamo insieme che cosa accadrà nelle prossime puntate nella soap.

Il segreto anticipazioni settimanali dal 26 maggio al 1° giugno 2018

Prudencio insiste per informare Francisca di quanto sta facendo Saul, ma Raimundo è fermo sulla sua decisione e gli vieta di parlarle, anche perché l’insistenza di Prudencio lo insospettisce. Candela è sempre più stanca ed esasperata dalla ossessione di vendetta del marito. Severo teme la Montenegro e non veda l’ora di andare via da Puente Viejo. Adela ripensa alla proposta di matrimonio di Carmelo.

Dopo aver sorpreso Prudencio in casa di Julieta, Saul gli fa capire chiaramente che non approva la loro amicizia e lo prega di troncare tutto, nel frattempo Candela e Severo sono ormai ai ferri corti e lui inizia a preoccuparsi. Adela si rende conto di desiderare le nozze con Carmelo e lo spinge a rinnovare la proposta di matrimonio.

Raimundo si arrabbia quando scopre che Carmelo ha tramato contro Francisca mentre lei non poteva difendersi, anche Julieta è contraria alla decisione del Municipio di costruire una diga. Prudencio continua a screditare Saul. Adela e Carmelo annunciano agli amici il loto matrimonio, intanto Dolores è affranta per il divorzio da Pedro.

Saul aggredisce Carmelo, ma Raimundo interviene per fermarlo. Julieta abbraccia la causa di Francisca mentre Gracia preoccupata per lo stato di salute di Dolores, chiede aiuto a Don Anselmo e Don Berengario. Candela e Severo si riappacificano e intanto Venancia ex suocera di Candela si presenta in pasticceria ma viene accolta con freddezza.

Francisca torna a casa ed è determinata a vendicarsi di Severo e Carmelo, intanto Venancia si presenta da Candela per chiederle perdono. Molti compaesani cercano di consolare Dolores, ma le loro parole non sembrano darle sollievo. Severo fa un regalo inaspettato a Carmelo che si rende conto di quanto sia importante la loro amicizia, anche Adela, felice di aver avuto il via libera da Ulpiano per il su matrimonio, sa di quanto siano uniti i due amici.