Il segreto anticipazioni settimanali dal 5 all’11 agosto 2017

Anticipazioni settimanali dal 5 all’11 agosto 2017: ecco cosa accadrà a Puente Viejo.

Candela ha paura che possa accadere qualcosa di brutto durante la cerimonia nuziale. Mauricio, aiutato da Fe, cerca un nuovo lavoro. Cristobal permette a Emilia di incontrare Alfonso in prigione. Mentre fervono i preparativi per le nozze di Carmelo e Mencia, i compaesani chiedono la protezione della Guardia Civile per prevenire un attacco dei fanatici di Leoncio. Matias fa le sue scuse a Nicolas, ma questi vuole tagliare i ponti con i Castaneda.

Il matrimonio di Mencia e Carmelo si svolge senza imprevisti, Cristobal ha in mente un piano contro Raimundo. Nestor continua a fingersi il cugino di Camila ed è sempre più pressante nei confronti di quest’ultima. Hipolito torna a Puente Viejo. Alfonso dice a Emilia di non gradire visite dei familiari in carcere. Nel frattempo Garrigues raccoglie informazioni su Raimundo e coinvolge Don Berengario.

Dolores mette in guardia Hernando riguardo a Camila e Nestor, che si stanno comportando in modo strano. Nel frattempo Fe è arrabbiata con Mauricio che non si è presentato all’incontro da lei organizzato. In fabbrica gli operai organizzano una rivolta e Cristobal vuole soffocarla con la violenza. Garrigues narcotizza Emilia.