Temptation Island, ed alla fine vissero tutti felici e contenti

Fiumi di lacrime, dichiarazioni lapidarie, accuse reciproche che neppure ai peggiori nemici si rivolgono, l’ombra di qualche tradimento che ha aleggiato per molti giorni: per 21 giorni il resort in Sardegna che ha ospitato i protagonisti di Temptation Island ha fatto degna concorrenza a Beautiful, ma alla fine l’amore, quello con la “A” maiuscola come ci hanno tenuto a sottolineare loro stessi, ha trionfato e tutti sono tornati a casa assieme.

Nella puntata di ieri sera dello show di Canale 5 è arrivato il momento della verità, non solo per le tre coppie che sono arrivate all’ultima puntata, senza richiedere un falò anticipato, ma per tutti i partecipanti all’edizione 2017 di Temptation Island.

Filippo Bisciglia è andato infatti a ripescare un mese dopo la fine del programma tutti partecipanti testando sul campo lo stato del loro rapporto.

Un finale imprevedibile soprattutto per quanto riguarda le due coppie dove i maschietti si erano dati un gran da fare, tra siparietti hot e notti bollenti, con le tentatrici. Valeria e Alessio, dati per spacciati, perché lui aveva oltrepassato ogni limite con la single Carmen, escono dal programma abbracciati, e lo stessi Veronica e Antonio, dopo che lui aveva passato una notte intera con la single Jessica.

Alessio si scusa in modo ben poco convincente e Valeria passa dal “non mi fido più di te, basta è finita” a “ok, ti do una seconda possibilità”. Veronica si autodefinisce “cornuta” ma ammette di amare il fidanzato ancora. E Antonio: “Anche io ti amo, ho dovuto spingermi fino a lì per capirlo”: inutile dire che lei gli è letteralmente caduto ai piedi.

Selvaggia e Francesco si rivedono al falò: a entrambi brillano gli occhi e ci mettono una manciata di secondi a rendersi conto di amare anche i difetti altrui e le quotidiane sfuriate.

Tornando anche alle altre coppie che già hanno abbandonato il programma nelle scorse puntate, finito tutto bene anche tra Camilla e Riccardo(i fidanzatini di “Uomini e Donne”), e pure tra Sara e Nicola.

Filippo Bisciglia ci svela infine anche quello che è accaduto a distanza di un mese dal falò di Ruben e Francesca.

Lui, uscito a testa alta e re dei social, ci ha messo poche ore a capitolare ai piedi della sua Francesca che almeno ha ammesso le sue colpe: “Quando ho rivisto le immagini del programma non mi sono piaciuta, quasi non mi riconoscevo, non sono così”. E lascia tutti senza parole: “Per me il Principe Azzurro è Ruben”.